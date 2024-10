La promessa, anticipazioni 28, 29 e 30 ottobre: Maria lascia Salvador molto perplesso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2024

Maria discute con Catalina per trovare una soluzione riguardo alla data del matrimonio, ma alla fine non riesce a trovare il coraggio di parlarne apertamente. Alonso si irrita con Cruz a causa della decisione di ospitare Ignacio de Ayala. Ignacio racconta che tempo fa aveva rubato un candelabro in una taverna e che questo oggetto prezioso dovrebbe essere nella stanza del barone. Maria decide di cercare il candelabro in soffitta e scopre una borsa piena di denaro. Anche se Alonso sembra fidarsi dell’alibi di Lorenzo, incarica Romulo di interrogare il personale che accompagnava i cacciatori. Nel frattempo, Lorenzo lascia La Promessa. Ignacio, utilizzando una frase segreta nota solo a loro, riesce a incontrare Petra.

Il Conte di Ayala confida a Petra che la sua visita a La Promessa non è stata casuale; ha deciso di recarsi lì dopo aver letto sul giornale l’annuncio funebre di Feliciano, suo figlio! Curro è stanco della sua situazione di reclusione, ma Alonso lo invita ad avere pazienza e gli assicura che presto troverà chi ha tentato di ucciderlo. Il giovane, rassegnato, trascorre le sue giornate con Jana e finisce per confidarle un segreto che custodisce da tempo. Pelayo e Catalina ricevono il “dono nuziale” da parte del signor Cavendish, che si rivela essere una chiara minaccia. Il conte rimane sconvolto e ordina a Jeronimo di imporre delle restrizioni all’inglese.

Maria, dopo aver scoperto i soldi in soffitta, cambia atteggiamento nei confronti del matrimonio lasciando Salvador molto perplesso. Vera, ignara che María abbia trovato la sua valigia, continua a creare problemi a Lope. Pia fa capire al giovane cuoco che l'atteggiamento schivo di Vera è dovuto al fatto che nutre un interesse per lui.