La promessa, anticipazioni 6 ottobre: Feliciano e Curro si confidano, senza sapere che…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 6 ottobre 2024

Lorenzo finge un attacco di sciatica per non andare alla battuta di caccia, creandosi così un alibi in vista dell’imminente omicidio di Curro. Pelayo dice a Catalina di aver cacciato Jeronimo da la Promessa, ma di averlo tenuto come lacchè e collaboratore per la gestione dell’affare delle marmellate.

Jana ha il non facile compito di riferire a Maria che, nonostante il colpevole del furto dell’orologio sia venuto alla luce sia venuto alla luce, Cruz non vuole che lei rientri al lavoro alla tenuta.

Feliciano è in ansia e contemporaneamente entusiasta di accompagnare Curro alla battuta di caccia. Nell’occasione, i due parlano tra loro, senza sapere del pericolo che incombe. Petra ringrazia Pia per averle concesso di chiedere a Cruz e Alonso il permesso per il matrimonio di Feliciano. Seguici su Instagram.