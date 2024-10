La promessa, anticipazioni 7 e 8 ottobre: Curro e Feliciano, due spari li colpiscono…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 7 e martedì 8 ottobre 2024

Curro e Feliciano vengono colpiti da due spari nel corso della battuta di caccia. Alonso ordina immediatamente a Manuel di contattare il dottor Sandoval perché visiti Curro. La disperazione di Petra condurrà però Cruz ad incaricare Sandoval di intervenire anche su Feliciano, il quale andrà incontro a una cruda operazione. Maria comunica a Salvador di volersene andare dalla casa di Ramona e di partire per una meta lontana, in modo da trovare un nuovo lavoro. In seguito, il dottor Sandoval dirà a Cruz e Alonso di non poter operare Curro, consigliando di portare il ragazzo in ospedale; Abel però si opporrà a tale scelta. Seguici su Instagram.