La Promessa anticipazioni: Abel minaccia Manuel, ecco perché

Fino a che punto Manuel de Lujan (Arturo Sancho) è disposto ad andare avanti per smascherare le bugie del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara)? Occhio alle puntate italiane de La Promessa in arrivo su Rete 4, dato che tra i due uomini lo scontro si farà sempre più acceso…

La Promessa, news: Manuel ha dei dubbi su Abel

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi nei nostri post precedenti, tutto partirà quando Manuel comincerà a notare delle evidenti contraddizioni nei racconti di Abel, al punto da sospettare che non sia mai stato a Cordoba (a seguito di un incendio scoppiato in una fabbrica) durante un periodo trascorso lontano da La Promessa.

Dopo aver parlato al maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) dei suoi sospetti, Manuel si convincerà sempre più della sua tesi quando sui trafiletti del giornale, relativi a quell’incidente, non comparirà mai il nome di Abel. Particolare piuttosto strano, dato che i medici intervenuti nell’incendio sono stati anche insigniti di un riconoscimento del governo.

Non a caso, Manuel renderà partecipe anche l’amata Jana Exposito (Ana Garces) delle sue perplessità. Proprio per questo, la ragazza non si tirerà indietro e cercherà di trarre in inganno Abel…

La Promessa, trame: Jana rivela a Manuel qualcosa di Abel

In che modo? Ve lo diciamo subito: dopo aver avuto la certezza del fatto che nessuna bambina sia rimasta coinvolta nell’incendio, Jana dirà ad Abel di aver saputo da una sua conoscente che una piccolina, di nemmeno dieci anni, è rimasta ustionata all’interno della fabbrica. Pur mantenendosi sul vago, Bueno dirà di ricordarsi vagamente di una bambina, ma non si sbilancerà più di tanto nel dare informazioni alla Exposito.

Con questo inganno, Jana capirà dunque che Abel non è mai stato a Cordoba e metterà subito Manuel al corrente di tale particolare. In preda alla collera e sentendosi preso in giro dal suo amico, il marchesino penserà quindi di affrontare il medico, ma Jana lo inviterà a non fare passi azzardati, svelandogli che Abel sa da tempo della loro relazione, motivo per il quale potrebbe parlarne a Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) qualora si sentisse minacciato.

La Promessa, spoiler: Abel minaccia Manuel

Incassata la notizia e dopo aver rimproverato Jana per non avergliene parlato prima, Manuel non riuscirà comunque a nascondere il suo nervosismo di fronte a Abel e, al culmine di un litigio, gli dirà a chiare lettere di avere scoperto che non è mai stato a Cordoba, ragione per la quale gli chiederà spiegazioni circa la menzogna che ha raccontato.

Così, esattamente come aveva già ipotizzato Jana, Abel passerà alle maniere forti e intimerà a Manuel di non intromettersi nei suoi affari se non vuole che la sua relazione con la domestica venga alla luce. Parole alle quali seguirà una vera e propria intimidazione: Abel trascinerà Manuel di fronte a Cruz dando l’impressione di volerle spifferare tutto sulla “tresca” con Jana.

Fortunatamente, Abel non arriverà fino in fondo con la sua minaccia e si limiterà a chiedere alla marchesa se ha bisogno di un analgesico con il quale dormire, ma ciò basterà a Manuel per "toccare con mano" la pericolosità dell'ormai suo ex amico…