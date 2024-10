La Promessa anticipazioni: Ayala e Petra giurano vendetta a Cruz!

Chi conosce tutti i segreti di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), anche quelli più loschi? Ovviamente Petra Arcos (Marga Martinez). Un particolare che sembrerà ritorcersi contro la perfida marchesa nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto ciò, ovviamente, sarà collegato alla morte di Feliciano Arcos (Marcos Orengo)…

La Promessa, news: i sospetti di Ayala

La storyline entrerà nel vivo nel momento in cui arriverà alla tenuta Ignacio (Miquel Garcia Borda), conte di Ayala e amico di vecchia data di Cruz. Col trascorrere degli episodi, emergerà quindi che il nuovo personaggio, quando era più giovane, ha avuto una relazione con Petra, dalla quale è nato proprio Feliciano.

In un accorato dialogo, Ayala confesserà infatti a Petra di essere ritornato a La Promessa quando dal necrologio sul giornale ha scoperto della morte di Feliciano, un figlio che non ha mai riconosciuto su espressa richiesta della Arcos, la quale aveva preferito farlo crescere come se fosse suo fratello per evitare lo scandalo.

Inizialmente, Ignacio sembrerà dunque rassegnarsi all’idea che Feliciano sia morto per un semplice incidente di caccia, a differenza di Curro de la Mata (Xavi Lock) che è riuscito a sopravvivere, ma poi cambierà radicalmente idea quando origlierà per caso una conversazione tra Cruz e Alonso (Manuel Regueiro).

La Promessa, trame: Petra ha dei dubbi su Cruz

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, proprio grazie a quella conversazione, Ignacio scoprirà che Alonso aveva avviato delle personali investigazioni, poi interrotte, poiché convinto del fatto che qualcuno volesse fare del male a Curro.

A quel punto, nel conte di Ayala inizierà a svilupparsi il pensiero che Feliciano sia stato ucciso per sbaglio e confiderà tutti i suoi dubbi a Petra, che dal canto suo comincerà a fare a Pia (Maria Castro) e a Romulo (Joacquin Climent) delle domande sul giorno del fatidico incidente.

Non a caso, Petra avrà più di un dubbio sul conto di Cruz quando Pia e Romulo le diranno a chiare lettere che è stata la marchesa a esigere che Feliciano accompagnasse Curro durante la battuta di caccia, nonostante la sua inesperienza. Volontà, quella della marchesa, che farà nascere nella Arcos un campanello d’allarme, che troverà concretezza per via di un evento particolare.

La Promessa, spoiler: Ayala e Petra vogliono vendicarsi di Cruz

Senza alcun tipo di preavviso, Alonso farà sì che Curro erediti ufficialmente da Manuel (Arturo Sancho) il titolo di barone di Linaje. Dato che, con la complicità di Lorenzo (Guillermo Serrano), aveva organizzato l’attentato per impedire a Curro di elevarsi socialmente, Cruz farà fatica a non esternare il proprio disappunto, che verrà notato dallo scaltro Ayala.

In un confronto con Petra, Ignacio manifesterà quindi il sospetto che il vero bersaglio del cecchino fosse Curro e non Feliciano. Sospetto che Petra fugherà completamente. Ormai in rotta di collisione con Cruz, anche per via dello sciopero organizzato dai lavoratori de La Promessa, la Arcos farà presente ad Ayala che Cruz odia profondamente Curro perché è il frutto del tradimento del marito Alonso con una domestica.

Un segreto svelato che porterà Ayala a stringere un patto con Petra teso alla vendetta verso Cruz, che i due avranno ormai identificato come l'assassina del figlio Feliciano.