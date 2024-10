La Promessa anticipazioni: Ayala si avvicina a Margarita ma…

Un nuovo grande inganno attende i telespettatori de La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, Ignacio (Miquel Garcia Borda), il conte di Ayala, si avvicinerà infatti a Margarita de Lujan (Cristina Fernandez), ma il suo fine sarà tutt’altro che romantico e “nasconderà” un piano ben preciso…

La Promessa, news: Ayala fa la sua mossa con Margarita

La storyline avrà inizio nel momento in cui, ormai ospite di Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) nella tenuta, Ayala riceverà l’invito ad un importante evento. A quel punto, dopo aver constatato che la cognata non ha partecipato ad alcun evento mondano dal giorno della morte del marito Fernando (Javier Collado), Alonso consiglierà a Ignacio di presenziare al ricevimento proprio al fianco di Margarita.

Un “suggerimento” che Ayala coglierà il volo, nascondendo però tutto quanto a Petra Arcos (Marga Martinez), alla quale si sarà riavvicinato dal punto di vista sentimentale a causa del dolore provato per la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo). Fatto sta che, a sorpresa, anche Margarita accetterà di buon grado l’invito di Ignacio. Particolare che farà andare su tutte le furie Cruz appena quest’ultima scoprirà tutto quanto, ma anche Petra non ne sarà felice e proverà un’evidente gelosia nei riguardi del Conte.

La Promessa, trame: Margarita fa una domanda ad Ayala

Nei giorni successivi all’uscita, durante la quale si troverà piuttosto bene con il suo “corteggiatore”, Margarita porrà una domanda ben precisa ad Ayala: si sta avvicinando a lei soltanto per indispettire Cruz oppure prova dell’interesse? A tale quesito, l’uomo sembrerà rispondere in maniera sincera, asserendo che ha provato un po’ di “piacere” quando ha notato il fastidio di Cruz, colpevole a suo dire di averlo etichettato come uno scapolo noioso senza alcun tipo di ascendente sulle donne.

Parole che spingeranno Margarita ad approfondire la conoscenza di Ayala, in primis per fare un dispetto a Cruz, con la quale non è mai andata d’accordo. Fatto sta che la Lujan non sarà l’unica donna alla quale Ignacio dovrà una spiegazione. Presto arriverà infatti un confronto anche con Petra…

La Promessa, spoiler: il vero piano di Ayala

Messo con le spalle al muro dalla Arcos, Ayala non perderà la sua calma e farà presente alla “domestica” che il suo avvicinamento a Margarita è soltanto una manovra per entrare in possesso del 25% de La Promessa. Ignacio si sarà dunque posto come obiettivo quello di fare innamorare Margarita di lui per estorcerle la sua parta della tenuta e cominciare così la sua vendetta ai danni di Cruz, che riterrà responsabile – esattamente come Petra – dell’incidente di caccia costato la vita a Feliciano.

Proprio per questo, Ignacio chiederà a Petra di fidarsi di lui, qualsiasi cosa succeda con Margarita, e le ribadirà che è lei l’unica donna che ama e con la quale vuole trascorrere il resto della sua vita. Un vero e proprio patto tra cattivi, che però dovrà fare i conti con una “spina nel fianco”.

Possiamo infatti anticiparvi che la giovane Martina (Amparo Pinero) non vedrà affatto di buon occhio l'improvvisa "sintonia" scattata tra la madre e Ignacio: un imprevisto, questo, che renderà il conte di Ayala sempre più pericoloso…