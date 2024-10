La Promessa anticipazioni: Cruz ordina a Petra di distruggere l’abito da sposa di Catalina ma…

Un nuovo dispetto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) animerà le prossime puntate italiane de La Promessa. La dark lady della telenovela si porrà come obiettivo quello di distruggere l’abito da sposa della figliastra Catalina de Lujan (Carmen Asecas), ma non tutto andrà secondo i suoi piani, anche grazie a Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, news: Catalina sceglie il suo abito da sposa

Tutto partirà quando Catalina e il fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) fisseranno la data delle loro nozze. A quel punto, la marchesina intensificherà i preparativi del matrimonio e, ovviamente, dovrà anche scegliere un abito da sposa che la renda più bella nel giorno che, almeno in teoria, dovrebbe essere quello più felice della sua vita.

Proprio per questo, dopo essersi consultata con il padre Alonso (Manuel Regueiro) per chiedergli il permesso, Catalina sceglierà di indossare lo stesso vestito della madre Carmen il giorno del sì pronunciato al marchese. Idea che commuoverà tantissimo Alonso ma che logicamente non farà fare i salti di gioia a Cruz: quest’ultima ancora una volta si sentirà screditata dall’iniziativa della figliastra, la quale a suo dire ha fatto l’ennesima mossa per non rispettare la sua figura di marchesa.

La Promessa, spoiler: Cruz ordina a Petra di distruggere l’abito da sposa di Catalina

In ogni caso, per evitare di inquinare ancora di più il suo rapporto con Alonso, Cruz si mostrerà contenta di fronte all’omaggio di Catalina per Carmen. Particolare che, neanche a dirlo, desterà i sospetti di Margarita (Cristina Fernandez), la quale non riuscirà a capacitarsi di come la cognata possa aver preso bene la notizia, dato quanto è attenta al buon nome della sua figura nobiliare.

Dubbi, quelli di Margarita, che si riveleranno del tutto fondati quando Cruz ordinerà a Petra di usare tutti i mezzi a propria disposizione per distruggere l’abito da sposa di Carmen che Catalina vuole indossare per il matrimonio. Distruzione che, ovviamente, la Arcos dovrà portare avanti facendo in modo che tutto risulti frutto di uno spiacevole incidente…

La Promessa, trame: Petra non distrugge l’abito di Catalina e…

Anche se risponderà di sì alla richiesta di Cruz, Petra non eseguirà l’ordine, nonostante l’invito di Ignacio (Miquel Garcia Borda), il conte di Ayala, a non fare passi azzardati perché altrimenti non potranno vendicarsi della Ezquerdo per la morte del loro unico figlio Feliciano (Marcos Orengo).

Sta di fatto che Cruz resterà attonita quando Catalina si mostrerà a lei, totalmente raggiante, con l’abito di Carmen prontamente rimesso a posto per le sue nozze.

Non a caso, Cruz chiederà immediatamente spiegazioni a Petra per non aver rispettato il suo ordine, ma la domestica volgerà la situazione a proprio vantaggio asserendo che Pia Adarre (Maria Castro) non ha lasciato l’abito incustodito nemmeno per un minuto, chiedendo a diverse ragazze di controllarlo quando lei non poteva stare nelle vicinanze. Una bugia in piena regola che sarà il primo passo di Petra per vendicarsi di Cruz… Seguici su Instagram.