La promessa, anticipazioni dal 13 al 19 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2024

Simona riabbraccia dopo tanto tempo Virtudes. Simona le spiega i motivi della loro separazione. Feliciano è in fin di vita. Romulo non vuole che Feliciano scopra quale sono le sue condizioni ma il ragazzo ha sentito le parole del medico. Nel frattempo, Curro non riesce a svegliarsi e Abel teme di avergli somministrato troppo etere. Jana si sente in colpa per aver trascurato Feliciano per occuparsi di Curro. Lorenzo è sicuro che Curro non si risveglierà, ma Cruz è preoccupata. Lorenzo vorrebbe soffocarlo con un cuscino. Catalina chiede a Pelayo di sposarlo. Curro si risveglia. Feliciano saluta per l’ultima volta Teresa e poi muore fra le braccia di Petra.

Il miglioramento di Curro coincide con la tragica morte di Feliciano. Tutta la servitù è sconvolta dalla morte del loro amico, ma chi soffre di più è sua madre Petra, che non vuole separarsi da lui. Pia deve chiedere alla Marchesa di intervenire per cercare di farla ragionare. Teresa, distrutta dal dolore, incolpa Abel e Jana di aver trascurato Feliciano per occuparsi di Curro ed è convinta che ciò abbia portato inevitabilmente alla morte del suo promesso sposo. Cruz chiede a Pelayo di accelerare le nozze con Catalina, perché vuole vederla fuori dal palazzo il prima possibile. Manuel, consapevole della distanza che Jana impone quando lui cerca di consolarla, le chiede, senza tanti giri di parole, se è innamorata di Abel. Quando sembrava che fosse finalmente fuori pericolo, Curro ha una ricaduta. La marchesa raggiunge Petra nella camera di Feliciano e scopre la verità che la sua cameriera personale le ha tenuto nascosta: il ragazzo era suo figlio.

Cruz chiede a Pia se sapesse di Petra e Feliciano e la accusa di continuare a mentirle. Pia nega per non aggravare il lutto di Petra. Manuel conferma al padre la competizione aeronautica Herzog-Staackman, ma Alonso è preoccupato. La marchesa impone la sua versione dei fatti: Petra e Feliciano erano fratello e sorella. Catalina e Pelayo sono incalzati dai nobili che vogliono i dettagli e una possibile data del matrimonio. Lope e la servitù, commossi, brindano alla memoria di Feliciano. Cruz, malgrado il divieto di Alonso, rivela a Curro che Feliciano è morto. La notizia causa a Curro un forte attacco di panico. Vera rivela a Jana che le piace Lope, e Jana accetta di dirle come stanno le cose. Catalina incontra Virtudes, apprende della stima per la madre. Maria e Salvador ambiscono a sposarsi ma esitano al primo passo. Virtudes si commuove nel leggere le finte lettere della madre e si pente. Alonso sgrida Cruz per avere detto a Curro della morte di Feliciano.

Cruz si sfoga con Alonso per la partenza di Manuel, accusandolo di aver allontanato anche Leonor e, durante la conversazione, i due ricevono un telegramma che annuncia la scomparsa di Leonor subito dopo il suo arrivo a New York. Lope propone a Vera di andare a un picnic e lei accetta con piacere. Salvador e Maria sono pronti a volersi sposare, ma vengono interrotti da Pia e Romulo a causa del divieto imposto dai marchesi. Jeronimo visita la Promessa per avvertire Pelayo che Cavendish ha ordinato un grande quantitativo di armi e desidera che la transazione avvenga nella sua tenuta, richiedendo le chiavi del magazzino, che Pelayo rifiuta di consegnare. Alonso indaga sull'incidente di caccia, suscitando l'allarme di Lorenzo che ne discute con Cruz. Martina confida a Curro che la loro relazione non potrà renderli felici, poiché deve rimanere nascosta, e ammette di aver sbagliato a ridestare speranze in lui.