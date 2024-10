La promessa, anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre 2024

Maria parla con Catalina per risolvere il problema della data delle nozze, ma alla fine non trova il coraggio per dirglielo. Alonso si arrabbia con Cruz per la decisione di ospitare Ignacio de Ayala. Ignacio racconta che in passato aveva rubato un candelabro in una taverna e che questo candelabro doveva trovarsi nella stanza del barone. Maria va a cercare il candelabro in soffitta e trova una borsa piena di soldi. Alonso sembra credere all’alibi di Lorenzo ma incarica Romulo di fare domande al personale che accompagnava i cacciatori. Intanto, Lorenzo lascia la Promessa. Ignacio, grazie ad una frase segreta che utilizzavano in passato, incontra Petra.

Il Conte di Ayala rivela a Petra che la sua visita a La Promessa non è avvenuta per caso, ma che ha deciso di recarsi lì dopo aver letto sul giornale il necrologio di Feliciano, suo figlio! Curro è stanco della sua prigionia, ma Alonso gli chiede di avere pazienza e gli promette che presto troverà l’uomo che ha cercato di ucciderlo. Il ragazzo, rassegnato, continua a passare le giornate con Jana e finisce per rivelare un segreto che custodisce da tempo. Pelayo e Catalina ricevono il “regalo di nozze” di mister Cavendish, che è chiaramente una minaccia. Il conte è scioccato e ordina a Jeronimo di porre dei limiti all’inglese. Maria, dopo aver trovato il denaro in soffitta, cambia atteggiamento nei confronti del matrimonio e questo lascia molto perplesso Salvador. Vera, ignara del fatto che María ha trovato la sua valigia, continua a dare del filo da torcere a Lope. E Pia fa capire al giovane cuoco che l’atteggiamento sfuggente di Vera è dovuto al fatto che è interessata a lui.

Dopo lo shock nello scoprire che il Marchese è il padre di Curro, Jana fugge e cerca rifugio nella solitudine della casetta di Ramona. Nel frattempo, a palazzo, l’intera servitù cerca di coprire come meglio può l’assenza di Jana, finché non accade l’inevitabile. Il Conte de Ayala continua a diffondere commenti offensivi per il palazzo; questa volta la vittima è nientemeno che Martina, in seguito alla rottura del fidanzamento con Antonio de Carvajal y Cifuentes. Sebbene María Fernández incoraggi Lope a essere sincero con Vera, lui non prende una decisione, il che fa sì che Vera si allontani sempre di più da lui. María Fernández fantastica su cosa farebbe se fosse ricca, contagiando i suoi colleghi con i suoi sogni. Alonso non riesce a far cambiare idea a Catalina riguardo al matrimonio con Pelayo. Nel frattempo, Jana, che tutti cercano inutilmente, ricorda il comportamento talvolta evasivo di Curro che non le ha mai raccontato la verità sul padre.

Cruz scopre Curro da solo nella stanza e spinge Alonso a punire Jana che ha disatteso il suo ordine. Cruz sgrida Pia e le intima di badare al personale. Alonso trova Maria, al posto di Jana, e le intima di non coprirla più. Manuel torna dalla competizione, si è classificato secondo, Cruz lo sgrida per l'apprensione che causa a lei e ad Alonso, e scoppia la lite, finché Alonso non interviene a placare gli animi e lo informa dell'assenza ingiustificata di Jana. Pelayo e Catalina vogliono andare insieme alle Terme de la Jara, Alonso si oppone perché non sono sposati, Cruz invece approva visto che Catalina alloggerà con una dama di compagnia scelta dai marchesi: Vera. Manuel offre a Maria la scusa di una commissione per poter uscire a cercare Jana. Ayala chiede a Cruz una persona di massima fiducia per questioni molto delicate, Cruz gli consiglia Petra ma sarà solo per poco. Maria trova Jana a casa di Ramona e la convince a tornare subito. Lope non riesce a dichiararsi a Vera.