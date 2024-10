La promessa, anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2024

Lorenzo simula un attacco di sciatica per evitare di partecipare alla battuta di caccia, per crearsi un alibi in vista dell’omicidio di Curro. Pelayo informa Catalina di aver mandato via Jeronimo da la Promessa, ma di averlo mantenuto come valletto e collaboratore per la gestione dell’attività delle marmellate. Jana ha l’ingrato compito di comunicare a Maria che, nonostante sia venuto alla luce che Jeronimo è il colpevole del furto dell’orologio, la marchesa non vuole che lei torni a lavorare alla tenuta. Feliciano è preoccupato e, allo stesso tempo, entusiasta di accompagnare Curro alla battuta di caccia. Nell’occasione, i due si scambiano delle confidenze, ignari che qualcuno stia puntando un fucile contro di loro. Petra ringrazia Pia per averle concesso di chiedere ai marchesi il permesso per il matrimonio di Feliciano.

Curro e Feliciano vengono raggiunti da due colpi di fucile durante la battuta di caccia. Alonso ordina a Manuel di chiamare il dottor Sandoval, medico chirurgo, affinché visiti Curro. Le lacrime di Petra, però, porteranno Cruz ad incaricare Sandoval di operare Feliciano, il quale subirà una cruda operazione. Maria annuncia a Salvador di voler lasciare la casa di Ramona e di partire il più lontano possibile per trovare un nuovo lavoro, ritenendo impossibile l’essere assunta da qualcuno nella zona dato la nomea di ladra. Successivamente, il dottor Sandoval annuncerà ai marchesi di non poter operare Curro, suggerendo di portare il ragazzo in ospedale, ma Abel si opporrà alla scelta.

Dopo un lungo confronto con i medici, Lorenzo decide che Curro dovrà rimanere a La Promessa, e lo affida alle cure di Abel, fingendo che sia la soluzione migliore perché sopravviva, e continua a tramare con Cruz nella speranza che il ragazzo non sopravviva. Abel effettua un prelievo a tutti coloro che sono presenti nella tenuta e l’unica ad avere il sangue compatibile è Jana, così procedono alla trasfusione. Catalina convince Pelayo a parlare con Cruz per chiederle di riammettere Maria a palazzo dopo l’allontanamento di Jeronimo. Feliciano si risveglia e, sentendosi meglio, si presenta in cucina, ma Don Romulo lo rimprovera e gli ordina di tornare a letto dopo avergli fatto qualche domanda sull’incidente. Subito dopo, Romulo e Pia cercano di ricostruire la battuta di caccia, ma c’è qualcosa che non li convince. Dopo la trasfusione Jana è molto debole e vuole rimanere accanto a Curro, ma Manuel le impone di riposarsi e la affida alle cure di Vera.

Grazie alla trasfusione di Jana, Curro si riprende, e Abel decide di operarlo allestendo una sala operatoria nella sua camera. Manuel va in cerca dei medicinali, ma non trova l’etere, così prende l’aeroplano per andare a cercarlo, e Jana si propone di accompagnarlo. Cruz rimprovera Romulo per i dubbi che ha sollevato riguardo alla battuta di caccia. Nel frattempo, Martina è molto preoccupata per Curro e decide di portare il grammofono in camera sua per distrarlo, mentre Catalina la aiuta nella scelta, Martina le confessa di essere innamorata del ragazzo. Cruz e Lorenzo commentano la decisione di operare Curro a palazzo, e la marchesa spera che Abel abbia fatto la scelta sbagliata. Pelayo comunica a Catalina che Cruz ha accettato di riammettere Maria alla tenuta, corrono a informare la servitù che gioisce quando la vede rientrare in casa. Feliciano sembra peggiorato, Teresa corre da Jana e le chiede di visitarlo.

Maria è ritornata al lavoro alla Promessa, grazie a Pelayo che ha convinto Cruz a riprenderla, facendo leva sul suo senso di colpa per il furto commesso dal suo valletto. Catalina, profondamente toccata, confessa a Margarita di aver forse commesso un errore rifiutando la proposta di matrimonio, e la zia le suggerisce di ascoltare il suo cuore. Curro è stato operato da Abel con l'assistenza di Jana, ma il risveglio è lento a causa dell'eccessiva quantità di etere usata come anestetico. Nonostante l'operazione sembri riuscita, Cruz e Lorenzo avevano sperato che Curro non sopravvivesse. Vera, non riconosciuta da Susana, ringrazia Lope con un tartufo, promettendogli di preparare una cena squisita. Teresa e Petra vegliano su Feliciano, in gravi condizioni. Teresa, disperata, implora l'aiuto di Abel, che però non può intervenire essendo impegnato con Curro, così lei corre a cercare il dottor Guillen nel paese.