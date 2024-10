La Promessa anticipazioni: il ritorno di Jimena

A volte ritornano, soprattutto quando possono portare disturbo. Doccia fredda in arrivo per Manuel de Lujan (Arturo Sancho) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il marchesino si ritroverà infatti nuovamente ad avere a che fare con la moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada), che si presenterà all’improvviso alla tenuta…

La Promessa, news: Manuel non vuole saperne di fare visita a Jimena

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, Manuel non vorrà saperne di andare a far visita a Jimena a Madrid, dove è andata a stare dopo aver tentato di dare fuoco a La Promessa. Proprio per questo, per evitare che si inneschino chiacchiericci sul suo conto, Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) si prenderanno gioco di lui e tenteranno di portarlo con la forza nella tenuta degli Infantes.

Stratagemma che farà andare su tutte le furie Manuel, tant’è che il nostro protagonista ribadirà ai genitori di essere un uomo adulto in grado di decidere da solo se e quando andare a trovare la consorte. Una volontà che però si scontrerà con uno spiacevole imprevisto, che si verificherà quando Manuel starà cercando di spiegare, per l’ennesima volta, al geloso Abel Bueno (Alejandro Vergara) qual è l’amore profondo che sente per Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, spoiler: il ritorno di Jimena

Nel bel mezzo del dialogo, Manuel noterà uno sguardo di preoccupazione negli occhi di Abel e, appena si volterà, si troverà di fronte a Jimena in carne ed ossa. Questa visita improvvisa farà entrare totalmente nel panico Lujan, anche quando la moglie andrà via dopo pochi minuti sottolineando di essere semplicemente passata per un saluto e che starà per qualche giorno a casa di alcuni amici.

Tuttavia, come facilmente prevedibile, Jimena si presenterà a La Promessa anche il giorno successivo e si scuserà con Catalina (Carmen Asecas), precisando che purtroppo non era nelle sue piene facoltà mentali quando ha tentato di ucciderla dando fuoco alla stanza dove si trovava. Visibilmente spaventata, Catalina accetterà le scuse di Jimena, che poi le comunicherà che intende trattenersi per cena…

La Promessa trame, Jimena a Manuel: “Adesso staremo insieme finché morte non ci separi”

Una presenza improvvisa, quella di Jimena, che scuoterà tutti gli abitanti de La Promessa soprattutto quando la ragazza, senza avvisare nessuno tranne Catalina, si presenterà a cena e rivolgerà a Manuel una frase controversa: “Adesso staremo insieme finché morte non ci separi“. Non a caso, appena terminerà di cenare, Jimena troverà il modo di stare da sola con Alonso e Cruz e chiederà loro se può prendere possesso della sua vecchia stanza nella tenuta, visto che il suo posto è al fianco del marito.

Richiesta alla quale Cruz non potrà che rispondere favorevolmente, anche se metterà sull’attenti la governante Pia Adarre (Maria Castro), ordinandole di sorvegliare Jimena e di non lasciarla sola per nessuna ragione, dato che non si fida ancora di lei e teme possa dare di nuovo di matto. Un ritorno improvviso che, neanche a dirlo, rischierà di compromettere ancora di più la relazione, ancora segreta, tra Manuel e Jana… Seguici su Instagram.