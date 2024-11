La Promessa anticipazioni: Jeronimo che fine farà?

L’assassinio del “fedele” Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz) scuoterà Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Evento che spingerà il Conte di Anil a guardarsi le spalle da una persona ben precisa…

La Promessa, news: Lorenzo entra nel traffico illegali di armi

La storyline prenderà il via nel momento in cui, come vi abbiamo già segnalato in precedenza, Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) si introdurrà nella cantina di Pelayo e troverà le armi che sta per vendere a Mister Cavendish. A quel punto, per non rivelare a Catalina che in realtà il commercio di marmellata è un’attività fittizia che serve soltanto a mascherare il traffico illegali di armi, Lorenzo metterà sotto torchio e Pelayo e pretenderà di diventare a tutti gli effetti uno dei suoi soci.

Ottenuto il sì di Catalina, che inizialmente si mostrerà dubbiosa, Pelayo ridistribuirà quindi le quote del negozio di marmellate, dando una percentuale a Lorenzo. Mossa che indisporrà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) quando il marito Alonso (Manuel Regueiro) deciderà di decurtare il loro 50% in favore di Lorenzo, invece di sottrarlo – come gli aveva chiesto di fare – da quello di Catalina e Pelayo. Tuttavia, partendo da questi presupposti, ci scapperà presto il morto…

La Promessa, spoiler: Jeronimo viene misteriosamente assassinato

Ovviamente, dopo aver acquisito una parte delle azioni del negozio delle conserve, Lorenzo pretenderà che Pelayo lo introduca, in realtà, come suo socio nel traffico di armi illegali avviato con Cavendish. Quest’ultimo resterà piacevolmente colpito dal modo di fare scaltro di Lorenzo, soprattutto quando Jeronimo non riuscirà a fornirgli in tempo un grosso quantitativo di armi, asserendo che qualcun altro ha fatto in tempo a rubarle all’esercito prima dei suoi uomini.

Un imprevisto che si rivelerà provvidenziale per Lorenzo, che si farà avanti e prometterà a Cavendish di risolvere la situazione entro qualche settimana, precisando che conosce qualcuno nell’esercito che può fornirgli le armi senza problemi. Iniziativa, quella di De La Mata, che indisporrà Jeronimo, il quale si scontrerà con Pelayo, certo che il Capitano stia cercando loro di fare le scarpe. Tale litigio sarà anche però l’ultimo di Jeronimo, dato che poco dopo verrà ucciso nella stanza della locanda del paese dove soggiornava…

La Promessa, trame: Pelayo mette in guardia Catalina

Appena la guardia civile lo metterà al corrente di quanto successo, Pelayo resterà attonito di fronte alla morte del suo socio, che verrà inizialmente catalogata come un tentativo di rapina finito male. Comunque sia, col trascorrere delle ore, Gomez de la Serna comincerà a pensare che dietro l’assassinio di Jeronimo possa esserci Cavendish, tant’è che cercherà di mettere in guardia Catalina pur non raccontandole tutta la verità sul traffico di armi.

In pratica, Pelayo farà presente a Catalina che, in passato, Jeronimo l’aveva messo in guardia sul conto di Cavendish, dandogli l’impressione che volesse utilizzare le loro marmellate per qualcosa di illegale. Insomma, Pelayo tenterà di proteggere Catalina raccontandole parte della storia, ma tutto ciò basterà per evitare che la verità venga a galla?

Intanto, possiamo anticiparvi che pure Lorenzo giungerà alla conclusione che sia stato Cavendish a sbarazzarsi di Jeronimo e glielo chiederà senza troppi giri di parole. Pur non dandogli una risposta diretta, Cavendish dirà a De La Mata che si aspetta che continui a fare affari con lui qualora dovesse capitare uno spiacevole incidente anche a Pelayo. E così sarà abbastanza chiaro il nome dell'assassino di Jeronimo…