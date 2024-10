La Promessa anticipazioni: Jimena, perché ha questa strana cicatrice?

Quando si parla di Jimena de los Infantes (Paula Losada) i telespettatori de La Promessa sono decisamente abituati alle sue follie. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, una nuova scoperta sul conto della ragazza farà da apripista ad una storyline piuttosto complessa…

La Promessa, news: Jimena torna nella tenuta

Come sapete già, Jimena tornerà improvvisamente alla tenuta e chiederà con successo a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di poter tornare a stare lì in pianta stabile. Un’iniziativa, quella della Infantes, che metterà il “marchesino” Manuel (Arturo Sancho) in una posizione scomoda, dato che non vorrà proprio saperne di concedere una nuova opportunità al suo matrimonio con Jimena.

Proprio per questo, nel bel mezzo di un aspro confronto con i genitori, Manuel ribadirà che Jimena ha già dimostrato in passato di essere pazza, citando come esempio l’incendio che ha appiccato nella tenuta che è quasi costato la vita a Catalina (Carmen Asecas). Cruz accoglierà tale rimostranza ordinando a Pia Adarre (Maria Castro) di sorvegliare attentamente ogni mossa della nuora, la quale si renderà presto conto di ciò e si lamenterà con la marchesa.

La Promessa, trame: Abel mette Jimena con le spalle al muro

Tra le altre cose, Jimena si troverà presto ad affrontare un nuovo problema: ormai in cerca di redenzione, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) non se la sentirà di continuare a mentire a Manuel e Jana Exposito (Ana Garcia) e, appoggiando il loro amore, chiederà alla Infantes di confessare la verità al marito sulla gravidanza – e sul successivo aborto – che ha inscenato con il suo aiuto.

Dopo aver constatato che Abel intende prendersi le sue responsabilità nella brutta storia, rischiando addirittura la sua professione di medico, Jimena tergiverserà su cosa fare e otterrà da Bueno alcuni giorni di tempo per riconquistare la fiducia dei Lujan prima di dire loro la verità.

Nel frattempo, Jimena comincerà ad assumere degli atteggiamenti insoliti, come quando rifiuterà di farsi pettinare dalla “donzella” Teresa Villamil (Paula Losada) adducendo come scusa il fatto che era solito farlo da sola a casa dei suoi genitori.

La Promessa, spoiler: la strana cicatrice di Jimena

Occhio però ad uno strano particolare che si tingerà di giallo: durante un massaggio, Jana toccherà per errore la nuca di Jimena e noterà un suo sussulto; a quel punto, la Exposito chiederà spiegazioni alla Infantes, che le rivelerà di avere una cicatrice sulla testa che si è procurata a casa dei genitori. La cicatrice sarà piuttosto evidente e Jimena deciderà di mostrarla a Jana, la quale ne parlerà immediatamente con Teresa chiedendole se l’avesse mai notata prima.

La Villamil risponderà no alla richiesta di Jana, ma ovviamente ricorderà che, qualche giorno prima, Jimena si era rifiutata di farsi pettinare con una scusa poco convincente. Che cosa le sarà successo? Occhio perché ne torneremo a parlare molto presto… Seguici su Instagram.