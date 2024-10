La Promessa anticipazioni: Lope e Vera, primo bacio!

Una nuova coppia si farà pian piano spazio nel cuore dei telespettatori de La Promessa. Tra qualche settimana, grazie all’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces), Lope Ruiz (Enrique Fortun) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz) riusciranno a confessare ciò che sentono l’uno per l’altra e sanciranno il tutto con un primo appassionato bacio. Tuttavia, nel giro di poco tempo, la storyline si arricchirà di un piccolo mistero…

La Promessa, news: Lope e Vera si piacciono ma…

Se avete avuto modo di leggerci in precedenza, sapete già che le prime a rendersi conto dell’evidente interesse che Lope prova per Vera saranno le cuoche Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). A quel punto, le due donne sproneranno Lope a fare il primo passo. Cosa che, effettivamente, il ragazzo deciderà di fare, invitando Vera a trascorrere con lui un intero pomeriggio per fare un picnic in mezzo alla natura.

Tale appuntamento non andrà però come previsto, dato che alla fine Lope si farà prendere dalla timidezza e non riuscirà a dare un bacio a Vera. Circostanza che farà pensare alla ragazza che l’affascinante cuoco non sia abbastanza interessato a lei o, comunque, che la vede soltanto come un’amica. Pensiero che deriverà da una faccenda ben specifica…

La Promessa, trame: la convinzione di Vera

Eh sì: dopo essersi informata sul conto di Lope e soprattutto sulle sue esperienze amorose precedenti, Vera si convincerà del fatto che Lope sia ancora innamorato di Maria Fernandez (Sara Molina), motivo per il quale riterrà possibile che non se la sente di cominciare una relazione con lei.

Proprio per questo, appena si ritroverà faccia a faccia Lope, che invece vorrà confessargli una volta per tutte che ama lei e ha completamente dimenticato Maria, Vera non darà al ragazzo l’occasione di spiegarsi e stroncherà sul nascere ogni tipo di avvicinamento, sottolineando che è meglio che restino amici, come sono sempre stati. Parole che ovviamente faranno bloccare ancora di più Lope, almeno finché Jana non ci metterà lo zampino…

La Promessa, spoiler: il primo bacio di Lope e Vera

Dopo aver ascoltato i pensieri di Lope e Vera, entrambi innamoratissimi, Jana si improvviserà una sorta di Cupido e, un giorno, proporrà al ragazzo di fare una ricetta completamente bendato, durante la quale lo inviterà a dirle che cosa lo ha fatto innamorare della Gonzalez. Nel bel mezzo del discorso, Jana farà però entrare Vera in cucina, che così sentirà Lope riempirla di complimenti e dire di essere innamorato di lei fin dal giorno che l’ha conosciuta.

Visibilmente emozionata, Vera leverà la benda dagli occhi di Lope, che resterà attonito appena capirà che cosa è appena successo. Ciò però non scoraggerà Vera, dato che si farà mettere a sua volta la benda e, con coraggio, svelerà a Lope che anche lei prova dei sentimenti per lui fin dal primo istante. Il dialogo si concluderà con un primo bacio della coppia, che deciderà – almeno per ora – di mantenere il completo riserbo sulla questione.

Comunque sia, la gioia non durerà a lungo: possiamo anticiparvi che, il giorno seguente, Vera salirà nella soffitta de La Promessa e scoprirà che i tantissimi soldi, che aveva nascosto in una borsetta, sono spariti. Consapevolezza che la farà entrare nel panico…