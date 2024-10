La Promessa anticipazioni: Lope vuole conoscere il padre di Vera ma…

Prime scaramucce nella relazione nascente tra il cuoco Lope Ruiz (Enrique Fortun) e la domestica Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i due vivranno una piccola incomprensione. E tutto partirà quando il ragazzo manifesterà la volontà di conoscere il proprio suocero…

La Promessa, news: Vera e il difficile rapporto con il padre

In primis, è bene ricordare ai nostri lettori che Vera è arrivata a La Promessa dopo essere fuggita da casa sua e dalla figura del padre, che considerava un vero e proprio “mostro”. Un rapporto, mai del tutto approfondito, che si è tinto di mistero quando la Gonzalez ha nascosto in soffitta una borsa piena zeppa di denaro.

Mistero che sarà destinato a proseguire nel prossimo futuro, soprattutto quando Vera si renderà conto del fatto che il suo denaro è sparito e concentrerà i suoi sospetti su Maria Fernandez (Sara Molina), l’unica che ha bazzicato nella soffitta nei giorni della sparizione. Fatto sta che, oltre a questo pensiero, Vera dovrà presto spegnere gli entusiasmi del fidanzato Lope che, ormai innamoratissimo di lei, le farà una proposta che non si aspettava minimamente…

La Promessa, spoiler: Lope vuole conoscere il padre di Vera

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, ormai certo dei sentimenti che prova, Lope dirà a Vera di essere disposto a presentarsi in casa del suocero per chiederà ufficialmente la sua mano. Neanche a dirlo, tale iniziativa non farà per niente piacere alla Gonzalez, che cercherà di frenare ogni tipo di entusiasmo da parte di Ruiz e gli ricorderà che il rapporto con il suo papà è burrascoso.

Nonostante il rifiuto categorico della donna, Lope persisterà però con la sua idea, facendo più volte indispettire Vera, che ad un certo punto gli dirà in malo modo che non intende affatto appianare il rapporto con il padre, almeno per ora, e che dunque non ci sarà alcuna richiesta di fidanzamento ufficiale. Parole che, in un primo momento faranno restare malissimo Lope, il quale poi capirà il disagio che ha creato alla sua fidanzata e si scuserà con lei per avere insistito.

La Promessa, trame: Vera, nuovo problema in arrivo

Risolto tale problema, Vera andrà però incontro ad un altro imprevisto: oltre ad ammettere di averle estorto il denaro nel bel mezzo di un litigio, Maria farà indirettamente sapere a Vera che lo stesso è sparito poiché l'accuserà, a sua volta, di averglielo rubato. Che fine avranno quindi fatto i soldi della Gonzalez? Presto seguiranno altri aggiornamenti…