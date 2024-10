La Promessa anticipazioni: Lorenzo trova le armi di Pelayo

Mai accendere i sospetti di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), soprattutto se stai portando avanti un traffico di armi illegali. Grosso rischio in arrivo per Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il capitano si ritroverà infatti tra le mani l’intera fornitura di armi del fidanzato di Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Cerchiamo dunque di capire come succederà tutto quanto…

La Promessa, news: Pelayo e i sospetti di Lorenzo e Margarita

Nonostante la cacciata dalla tenuta di Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz), colpevole di avergli rubato un orologio di grande valore, Lorenzo continuerà infatti ad interrogarsi sulla vera natura del rapporto tra il lacchè e Pelayo, che non considererà certamente pari a quello tra un signore e il suo sottoposto.

Nel bel mezzo dei sospetti più totali, Lorenzo continuerà inoltre a contare sull’appoggio di Margarita (Cristina Fernandez) la quale, esattamente come lui, non sarà del tutto convinta degli strani atteggiamenti di Pelayo, a suo dire contraddittori. Una situazione, decisamente tesa, che non farà che peggiorare quando, forzato da Jeronimo, Pelayo proporrà a Catalina di passare alcuni giorni in un centro termale, dove farà finta di incontrare per caso Mister Cavendish, il quale vorrà discutere con lui su un nuovo traffico di armi da avviare…

La Promessa, trame: Catalina ha dei sospetti su Pelayo ma…

L’incontro con Cavendish sarà però tutt’altro che amichevole: appena Pelayo cercherà di convincerlo a sospendere la trattativa, l’inglese passerà alle minacce, lasciando intendere a Gomez de la Serna di essere disposto a fare del male ai suoi cari, a partire da Catalina, qualora dovesse tirarsi indietro.

Spaventato, Pelayo interromperà dunque all’improvviso la vacanza con Catalina, inscenando un malore, e poi cercherà di convincerla a partire con lui in America, prima del loro matrimonio, per fare una sorpresa a Leonor (Alicia Bercan). Proposta che, ovviamente, accenderà i sospetti di Catalina, la quale metterà con le spalle al muro il promesso sposo e gli chiederà di essere sincero con lei una volta per tutte.

Anche in questo caso, Pelayo volgerà la situazione a proprio vantaggio e dirà semplicemente che sta cercando di vivere al meglio la sua vita, senza alcun tipo di convenzione sociale, perché la morte improvvisa dei suoi genitori lo ha aiutato a capire che bisogna cogliere l’attimo.

La Promessa, spoiler: Lorenzo trova le armi di Pelayo

Scuse che Catalina si berrà senza opporre resistenza, tant’è che fisserà la data del suo matrimonio con Pelayo. Le nozze, stando ai loro piani, si verificheranno entro due mesi. Per tale ragione, Lorenzo intensificherà le sue investigazioni, anche con l’aiuto di Margarita, e sottrarrà a Pelayo in gran segreto le chiavi del magazzino dove, a suo dire, sono nascoste le conserve di marmellate che vende con Catalina.

Agendo in tale maniera, Lorenzo frugherà quindi tra le cose del conte di Anil e si troverà tra le mani l'intero arsenale di armi da consegnare a Cavendish. Una scoperta che sembrerà rallegrare De La Mata, visto che farà un sorriso beffardo appena impugnerà una pistola. Che cosa avrà in mente?