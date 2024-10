La Promessa anticipazioni: Manuel furioso con Cruz e Alonso, ecco perché

Tanto nervosismo in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Manuel de Lujan (Arturo Sancho) si renderà infatti protagonista di un furente litigio con i genitori Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin). E tutto ciò sarà collegato alla moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada)…

La Promessa, news: Manuel non va a trovare Jimena

Tutto partirà nel momento in cui, nonostante i tanti inviti dei genitori a tal proposito, Manuel si rifiuterà categoricamente di andare alla residenza degli Infantes per fare visita alla moglie Jimena. Ormai felice al fianco di Jana Exposito (Ana Garces), nonostante i contrasti sorti con il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), il marchesino non riuscirà più a fare finta di nulla e sottolineerà più volte, sia a Cruz e sia ad Alonso, che non avrebbe mai dovuto sposare Jimena, visto che non l’ha mai amata.

Ad ogni modo, incurante di ciò che il figlio pensa, Cruz avrà come unico obiettivo quello di salvare le apparenze, al fine di non innescare chiacchiericci, e studierà un piano con il marito Alonso affinché Manuel vada a trovare comunque Jimena. Proprio per questo non esiterà ad ingannare il figlio con la complicità del marito…

La Promessa, trame: Cruz e Alonso ingannano Manuel

In pratica, Cruz convincerà Alonso a mentire a Manuel. Entrando nello specifico, il marchese farà credere al figlio che deve incontrare un prestigioso comandante di un aereo di guerra e gli chiederà di seguirlo, facendo ovviamente leva per la sua passione per l’aviazione. Un invito che Manuel accetterà di buon grado, salvo andare completamente in escandescenze quando scoprirà che, in realtà, Alonso lo sta portando a casa di Jimena contro la sua volontà.

Sentendosi preso in giro, Manuel ribadirà dunque con forza a Alonso che non avrebbe dovuto ingannarlo in un modo così spregevole e, come se non bastasse, puntualizzerà che non ha nessuna intenzione di vedere Jimena, visto che non ha ancora dimenticato che ha cercato di mandare a fuoco La Promessa, rischiando addirittura di uccidere la sorella Catalina (Carmen Asecas).

A quel punto, ad Alonso non resterà altra scelta se non quella di ritornare alla tenuta, con grande disappunto di Cruz…

La Promessa, spoiler: Manuel furioso con Cruz e Alonso

In ogni caso, quanto accaduto porterà Manuel a scontrarsi pure con Cruz. Il giovane Lujan dirà per l’ennesima volta alla madre di essere diventato un uomo, motivo per il quale merita rispetto e, soprattutto, che ogni sua decisione riguardante il suo matrimonio con Jimena non venga osteggiata. Parole incisive che “costringeranno” Cruz a scusarsi con il figlio per l’atteggiamento avuto, ma che faranno da apripista ad un altro imprevisto.

Proprio quanto starà parlando con Abel del suo amore per Jana, un evento incontrollabile metterà di nuovo Manuel faccia a faccia con la sua realtà di uomo sposato…