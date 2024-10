La Promessa anticipazioni: sfuriata per Simona, ecco da chi e perché

Anche se potrà riabbracciare la figlia Virtudes (Laura Lafuente), è in arrivo un momento terribile per Simona (Carmen Flores Sandoval) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La cuoca, infatti, si troverà faccia a faccia con la nuora Norberta, moglie del figlio Antonio, e l’incontro sarà tutt’altro che piacevole…

La Promessa, news: Virtudes e la sua triste storia

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, Simona avrà modo di chiarirsi con Virtudes grazie all’aiuto di Candela (Teresa Quintero), che pur di farle una sorpresa andrà in cerca della ragazza. A quel punto, una volta scoperto che la madre non l’ha affatto abbandonata, come invece le aveva fatto pensare la zia Maria Luisa, Virtudes si spingerà fino a La Promessa e farà pace in maniera definitiva con Simona.

Col trascorrere degli episodi, Virtudes racconterà dunque a Simona di essere stata sposata e di aver avuto un figlio, Adolfo. La gioia per l’idea di essere diventata nonna lascerà però presto un vuoto nel cuore di Simona, dato che Virtudes le farà presente che ha purtroppo perso sia il marito e sia il figlio in un tragico incidente. Come se non bastasse, le brutte notizie per la cuoca non saranno ancora finite…

La Promessa, trame: Antonio non vuole saperne di Simona

Per non farla dispiacere ulteriormente, Virtudes sceglierà di raccontare una bugia a Simona, ossia che ha litigato con il fratello Antonito, a causa della cognata Norberta, e che per tale ragione non è più in contatto con lui da un po’ di tempo. Ciò ovviamente non corrisponderà alla verità: in realtà, Candela sarà riuscita a mettersi in contatto pure con Antonio che, a differenza di Virtudes, non vorrà proprio saperne di dare una nuova possibilità alla madre.

Una verità, decisamente scomoda, che Virtudes non se la sentirà di esporre a Simona, motivo per il quale sarà la stessa Candela a rendere partecipe l’amica della scomoda questione. Una versione della storia che, ovviamente, non farà felice Simona, anche se si rallegrerà comunque per essere riuscita a fare pace almeno con la figlia.

La Promessa, spoiler: Simona faccia a faccia con Norberta

Occhio però ai successivi sviluppi della storyline: in una giornata di lavoro come tante altre, una donna si presenterà infatti nella cucina de La Promessa e comincerà a rimproverare in maniera piuttosto aspra Virtudes, sottolineando che aveva purtroppo capito già da diversi giorni dove si trovava in realtà.

Virtudes cercherà dunque di portare la donna in un’altra ala della tenuta, senza svelare a Simona che si tratta di Norberta, la moglie di Antonio. Tuttavia, dato che sarà spaventata dalla situazione venutasi a creare, Simona deciderà di seguire la figlia e, agendo in tale maniera, si imbatterà nella furia di Norberta, che le dirà a chiare lettere di essere la sposa di Antonio e la insulterà dandole della cattiva madre.

Un discorso, quello di Norberta, che farà riaffiorare in Simona tutti i sensi di colpa, tant’è che la cuoca si lascerà andare ad un doloroso pianto e non riuscirà a controbattere a nessuna delle affermazioni della nuora, che non mancherà di sottolineare quanto Antonito ha sofferto per la sua mancanza. E la cuoca incasserà per l’ennesima volta il brutto colpo… Seguici su Instagram.