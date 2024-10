Sciopero a La promessa! | Anticipazioni

Una sommossa dei lavoratori sta per cominciare nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Stanchi dei “soprusi” dei signori, i dipendenti dei Lujan decideranno infatti di indire uno sciopero finché non otterranno delle condizioni di lavoro migliori. A farsi carico della rivolta, almeno inizialmente, sarà Maria Fernandez (Sara Molina)…

La Promessa, news: Maria vuole scioperare

Tutto partirà nel momento in cui Curro de la Mata (Xavi Lock) confesserà alla sorella Jana Exposito (Ana Garces) di essere il figlio naturale del marchese Alonso (Manuel Regueiro). Sconvolta, la ragazza abbandonerà dunque per diverse ore La Promessa, contravvenendo ad un ordine esplicito di Alonso, che le aveva appunto chiesto di stare al fianco di Curro finché non avesse scoperto se qualcuno voleva fargli del male oppure no in seguito alla battuta di caccia che è costata la vita a Feliciano.

A quel punto, per aver disobbedito al suo signore, Jana verrà demansionata: non sarà più una delle ancelle della tenuta, ma una vera e propria sguattera, relegata ai compiti più scomodi come pulire le varie credenze dalla polvere e i camini pieni zeppi di fuliggine. Tale punizione farà arrabbiare tantissimo Maria Fernandez, che scatterà in protezione dell’amica e comincerà a ventilare l’ipotesi di indire un vero e proprio sciopero in grado di coinvolgere tutti i dipendenti…

La Promessa, trame: Manuel e Catalina “appoggiano” Maria

Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, Maria sarà stata convinta da qualcun altro ad agire in tale modo: preoccupato per la sua amata Jana, che vorrà togliere ad ogni costo dai lavoro più scomodi della tenuta ai quali Cruz (Eva Martin) l’avrà costretta, Manuel (Arturo Sancho) avrà infatti suggerito a Maria di lottare per ottenere delle condizioni di lavoro migliori. Un’idea, questa, che verrà appoggiata anche dalla sorella Catalina (Carmen Asecas), da sempre a favore dei lavoratori de La Promessa.

Proprio per questo, dato che godrà dell’appoggio dei marchesini, Maria esporrà presto il suo pensiero al maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) e alla governante Pia Adarre (Maria Castro), i quali decideranno di appoggiarla una volta che accantoneranno le iniziali perplessità (dovute alla paura di subire ipotetiche ripercussioni dai Lujan).

Sciopero a La Promessa, spoiler

E così, all’improvviso, tutti i dipendenti – Petra Arcos (Marga Martinez) compresa – sciopereranno e non forniranno più nessun tipo di servizio ai signori, i quali si ritroveranno da un giorno all’altro a doversi vestire da soli e, soprattutto, dovranno preparare in completa autonomia il cibo da mangiare. Iniziativa che farà andare su tutte le furie Cruz, che proverà a far passare nuovamente Petra dalla sua parte. La Arcos non vorrà però sentire ragioni e le dirà a chiare lettere che sta dalla parte dei lavoratori, esattamente come avrebbe fatto il figlio Feliciano se non fosse morto.

Dato il clima di forte tensione che si verrà a creare, Alonso e Cruz incaricheranno Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), appena tornato nella tenuta, di mediare con i lavoratori. E così il capitano si troverà a dover scendere a patti con Maria e Romulo, che chiederanno tra le tante cose un aumento del 5% del salario, almeno un giorno libero alla settimana e, soprattutto, giornate lavorative più corte.

Condizioni che, in un primo momento, Lorenzo non vorrà accettare, almeno finché Manuel non gli farà una controproposta che sembrerà convincerlo. Di cosa si tratterà?