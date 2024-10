Tempesta d’amore, anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre 2024

Su consiglio di Hildegard, Leander decide di scrivere una lettera a Vroni per liberarsi dai sensi di colpa. Eleni si offre di accompagnarlo fino alla tomba della sorella, ma i due vengono sorpresi da un temporale e sono costretti a passare una notte in baita…

Alfons incoraggia Max a chiedere supporto legale a Günther. Quest’ultimo riesce a salvare il fitness trainer da una situazione pericolosa, ma poi chiede un favore in cambio dei suoi servigi…

Benché contrario a scendere a patti con Werner, Florian non riesce a sopportare di vedere Erik soffrire. E così, seppur controvoglia, cerca un compromesso con l’albergatore…

Durante la notte in baita Eleni viene assalita dagli incubi. A quel punto Leander ha la conferma che per lui e la sua amata non c’è futuro…

Valentina è al settimo cielo per l’inizio del suo tirocinio al Fürstenhof. Poi, però, scopre che il suo capo sarà Greta!

Günther vorrebbe organizzare una festa a sorpresa per Vanessa, promettendo di non presentarsi. Poi, però, l’uomo tradisce la parola data, dimostrando di aver sempre manipolato tutti…

Dopo la rottura definitiva con Leander, Eleni cerca conforto in Markus. Quest’ultimo inizia a pensare di rivelare alla figlia che le accuse contro il medico sono il frutto di un intrigo di Alexandra!

Grazie alla decisione di Florian di appoggiare il progetto di Werner, nulla sembra più poter ostacolare la nomina di Erik come PR del Fürstenhof. Yvonne, invece, attende la promozione a direttrice del ristorante. Peccato solo che il vecchio Saalfeld abbia altri piani in serbo…

Durante la preparazione della festa di compleanno di Eleni, Valentina sfrutta ogni occasione per avvicinarsi a Noah. Poco dopo, però, scopre che nella stanza del suo amato è stato trovato un orecchino di Greta!

Alexandra convince Markus a non smascherare il suo intrigo contro Leander, sostenendo che ad Eleni faccia bene la distanza dal medico.

Günther si rende conto di aver definitivamente perso Vanessa e lascia tristemente Bichlheim, dopo aver consegnato ad Alfons e Hildegard una lettera per il suo futuro nipotino Arthur.

Erik e Yvonne sono furiosi per essere stati messi uno contro l’altra da Werner. Alla fine, però, decidono di accettare la sfida: che vinca il migliore!

Valentina è ormai convinta che Greta e Noah abbiano una relazione segreta e decide di spiarli, facendo una scoperta sconvolgente…

Vanessa legge la lettera di Günther per il piccolo Arthur, restandone positivamente colpita. A quel punto la ragazza decide di concedere una seconda chance al padre…

Yvonne ed Erik si sfidano per la posizione di direttore del ristorante. Alla fine è l’uomo ad ottenere il posto, anche se la Klee ha ottenuto valutazioni migliori…

Eleni festeggia il suo compleanno in famiglia, ignara di quanto Leander stia soffrendo per non poter essere con lei.

A causa della sua gelosia, Valentina non riesce a mantenere un comportamento professionale con Greta. Poco dopo, la Saalfeld fa a Noah un commento che porta il ragazzo a riflettere sulla sua relazione…

Günther trascorre una serata con Vanessa e Carolin, finendo per far venire alle due ragazze l’idea di sposarsi…

Yvonne è determinata ad ottenere giustizia e si rivolge a Christoph per aiuto. Poi, però, si rende conto che Erik tiene alla posizione molto più di lei…