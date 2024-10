Tempesta d’amore: Carolin e Vanessa decidono di sposarsi! | Anticipazioni italiane

Fiori d’arancio in arrivo al Fürstenhof! A pochi mesi di distanza dall’annullamento delle sue nozze con Max Richter (Stefan Hartmann), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) deciderà nuovamente di fare il grande passo… ma con un’altra persona! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa perdona suo padre

In pochi mesi la vita di Vanessa è stata totalmente stravolta. Apparentemente innamorata e felice insieme a Max, la ragazza era ormai avviata a sposare quest’ultimo e mettere su famiglia con lui. Proprio allora, però, il destino l’ha portata ad incontrare Carolin (Katrin Anne Heß). E a quel punto tutto è cambiato…

Capendo che i suoi sentimenti per la Lamprecht sono più forti di quelli che prova per il fitness trainer, la Sonnbichler ha dunque lasciato quest’ultimo ed iniziato una relazione con la donna. Una relazione che è sopravvissuta anche alla scoperta da parte di Vanessa di essere incinta del suo ex.

In questa già complessa situazione si è inserito un nuovo personaggio: Günther Sonnbichler (Johann Schuler), il padre della ragazza. Determinato a ricostruire i rapporti con la figlia (con cui non ha contatti ormai da anni), l’uomo userà ogni mezzo per riavvicinarsi a lei… finendo per avere successo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa e Carolin vogliono sposarsi

Dopo aver letto le parole scritte dal padre per il piccolo Arthur – il bimbo che Vanessa sta per mettere al mondo – la ragazza resterà infatti così colpita da decidere di dare al genitore una seconda possibilità.

Sarà così che Vanessa inizierà a trascorrere sempre più tempo con Günther, nella speranza di poter pian piano ricostruire quel rapporto che fino a poco tempo fa appariva ormai compromesso. E sarà proprio l’uomo a dare alla figlia un’idea inaspettata: lei e Carolin potrebbero sposarsi!

Pur non avendo fino a quel momento mai pensato ad ufficializzare il loro legame con un vincolo matrimoniale, le due donne inizieranno così seriamente a pensarci, tanto che ognuna deciderà in modo indipendente di fare alla propria amata una proposta di matrimonio! Fiori d'arancio dunque in arrivo?