Tempesta d’amore: Günther manipola tutti per riconquistare Vanessa! | Anticipazioni italiane

La guerra per la riconquista di Vanessa (Jeannine Gaspár) è ufficialmente iniziata! Questa volta, però, il protagonista non sarà un ex fidanzato innamorato, bensì il padre della ragazza! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Günther Sonnbichler (Johann Schuler) tenterà in ogni modo di recuperare i rapporti con quella figlia da lui trascurata per troppo tempo. E per raggiungere il proprio obiettivo non esiterà ad usare mezzi poco leciti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Günther torna al Furstenhof

Un nuovo personaggio sta per fare ritorno a Tempesta d’amore, portando parecchio scompiglio al Fürstenhof… e a casa Sonnbichler in particolare! Stiamo parlando di Günther, il controverso fratello di Alfons (Sepp Schauer) nonché padre di Vanessa.

Molto diverso dal consanguineo, l’uomo si è da sempre distinto per il suo comportamento truffaldino e disonesto. Una caratteristica che lo ha portato inevitabilmente a venire allontanato dal resto della famiglia… Vanessa in primis!

Trascurata dal genitore durante tutta la sua giovinezza, la ragazza non ha infatti contatti con lui ormai da anni. Non c’è dunque da meravigliarsi se resterà sconvolta quando tra qualche giorno se lo ritroverà improvvisamente di fronte! Cosa vorrà l’uomo da lei?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Günther vuole riconquistare Vanessa

Come vi abbiamo anticipato, Günther arriverà a Bichlheim dopo aver appreso che la figlia è ricoverata in ospedale a causa di un malore. Sarà allora che l’uomo scoprirà che Vanessa è incinta e sta per dare alla luce il suo primo nipotino. Una rivelazione che farà comprendere all’uomo di essere stato ormai escluso dalla vita della sua unica figlia.

Il risultato? Günther deciderà di recuperare ogni costo i rapporti con Vanessa e poco importerà se quest’ultima gli chiederà di starle lontano. Sarà così che l’uomo inizierà a tessere una tela per portare pian piano tutti dalla sua parte, a partire dalle persone più care alla ragazza…

La prima “vittima” sarà Max (Stefan Hartmann). Quando verrà licenziato in tronco a causa di un problema con un cliente, il fitness trainer verrà infatti aiutato proprio da Günther, che lo salverà in cambio di una buona parola con Vanessa. E non è finita qui…

In occasione delle dimissioni dall'ospedale della figlia, Günther si offrirà di aiutare Carolin (Katrin Anne Heß) ad organizzare una festa a sorpresa per la ragazza, promettendo però di non presentarsi per rispettare la richiesta di Vanessa di mantenere le distanze. Peccato solo che si tratti solo dell'ennesimo stratagemma. E non ci vorrà molto prima che la verità venga fuori…