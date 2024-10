Tempesta d’amore: Erik e Max ricevono una triste notizia da Gerry! | Anticipazioni italiane

Da qualche settimana al Fürstenhof c’è un terribile vuoto, lasciato dalla partenza di Gerry Richter (Johannes Huth) e Shirin Ceylan (Merve Çakır)! E proprio da questi ultimi nelle puntate italiane di Tempesta d’amore giungerà un triste annuncio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Shirin partono per il viaggio di nozze

Pochi personaggi hanno lasciato il segno come Gerry Richter. Entrato in scena come “personaggio buffo” a causa del suo deficit cognitivo, il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) ha con il tempo conquistato tutti grazie al suo buon cuore e ad un’evoluzione assolutamente incredibile. Non a caso, il suo amore con Shirin è stato coronato con un happy end degno di un finale di stagione!

Felici ed innamorati, i due freschi sposini sono poi partiti per il loro viaggio di nozze, che li sta tenendo lontani dal Fürstenhof ormai da settimane. Tra poco, però, questi amatissimi personaggi torneranno a far parlare di sé…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry annuncia che non tornerà

Tra qualche giorno Gerry contatterà infatti due tra le persone a cui tiene di più al mondo: suo fratello Max ed il migliore amico Erik (Sven Waasner). E la motivazione sarà seria! Durante un’emozionante videochiamata, il ragazzo annuncerà infatti di aver preso un’importante decisione: resterà a vivere in Turchia insieme a Shirin e non farà dunque più ritorno a Bichlheim! Una notizia che spezzerà il cuore sia a Max che a Erik…

Arriverà così l'ufficializzazione di ciò che vi avevamo anticipato ormai settimane fa: Gerry e Shirin non torneranno più in scena dopo le loro nozze… per lo meno non come personaggi fissi! Vi possiamo infatti rivelare che nella prossima stagione di Tempesta d'amore sono previste delle ospitate che ci permetteranno di rivedere entrambi i personaggi al Fürstenhof . Nel breve, però, dovremo accontentarci di qualche videochiamata…