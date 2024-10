Tempesta d’amore: Christoph lascia Alexandra! E lei… | Anticipazioni italiane

Un nuovo colpo di scena sta per stravolgere ancora una volta gli equilibri al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il clamoroso tradimento di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) con l’ex marito verrà infatti alla luce. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra tradisce Christoph con Markus

Dopo mesi di tira e molla e appassionanti trame in cui amore e potere si sono sempre più inesorabilmente intrecciati, il triangolo sentimentale con al centro Alexandra sembrava essersi concluso. Nonostante il forte legame col marito Markus (Timo Ben Schöfer) e la sua famiglia, la donna ha infatti deciso di ascoltare il suo cuore e iniziare ufficialmente una relazione con il suo grande amore: Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Una tragedia, però, ha inaspettatamente riaperto i giochi…

La tragica morte di Vroni (Selina Weseloh) ha infatti riavvicinato Markus e Alexandra, che non solo si sono ritrovati uniti dal dolore, ma hanno anche portato insieme a termine un intrigo per incastrare l’incolpevole Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). E così, in un momento di disperazione, la donna ha cercato conforto proprio nell’ex marito, finendo per fare l’amore con lui. Un errore che pagherà caro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scopre il tradimento di Alexandra

Sconvolta per il proprio comportamento, Alexandra bloccherà sul nascere le speranze di Markus, ribadendo che il suo cuore appartiene a Christoph. Lui, però, non si arrenderà e continuerà a sognare di salvare il proprio matrimonio.

Sarà così che – quando la donna gli chiederà di mettere sotto pressione Gesine (Eve Lamell) per impedire che faccia cadere le proprie accuse contro Leander – Schwarzbach non esiterà a minacciare l’infermiera. Peccato solo che poco dopo si renderà conto che l’ex moglie sta solo sfruttando i suoi sentimenti per lei…

Ne nascerà un’accesa discussione durante la quale Markus accuserà Alexandra di volerlo solo usare e le rinfaccerà la loro notte insieme. Discussione che, all’insaputa dei due Schwarzbach, verrà ascoltata da niente altri che Christoph!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph lascia Alexandra

Ebbene, la reazione dell’albergatore andrà oltre ogni immaginazione. La scoperta del tradimento da parte della donna che ama lo sconvolgerà infatti a tal punto da portarlo a rischiare la sua stessa vita: fuori di sé, Saalfeld affogherà il dolore nell’alcol per poi collassare nel parco del Fürstenhof, dove rischierà di morire assiderato.

Preoccupatissima, Alexandra si prenderà amorevolmente cura del fidanzato, ignara di cosa l’abbia spinto a commettere un gesto apparentemente così assurdo. E così, quando lui l’indomani le darà l’occasione di confessare tutto, lei non passerà la prova…

Il risultato? Distrutto dal dolore e dalla delusione, Christoph troncherà la sua relazione con Alexandra, lasciando quest’ultima a pezzi. Riuscirà la donna a riconquistare l’uomo che ama? Seguici su Instagram.