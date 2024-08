Tempesta d’amore, casting news: arriva MAXI, figlia di Katja e nemica di… | Anticipazioni tedesche

Si apriranno con un nuovo interessantissimo ingresso le prime puntate inedite di Tempesta d’amore dopo la pausa estiva. Negli episodi in onda in Germania a fine agosto vedranno infatti l’arrivo di un personaggio destinato a portare non poco scalpore in quel del Fürstenhof. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maxi è la figlia di Katja

Mentre in Italia stiamo entrando nel vivo della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, in Germania l’attenzione si è ormai da tempo spostata sulla nuova annata della soap, che vedrà la protagonista Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) contesa tra Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde).

Non saranno però questi gli unici nuovi volti della stagione. Come vi abbiamo da tempo anticipato, la famiglia Saalfeld vedrà infatti l’arrivo di un nuovo membro: Katja (Isabell Stern)! Dopo la separazione dal marito, quest’ultima arriverà all’hotel di famiglia, dove verrà subito accolta a braccia aperte da Werner (Dirk Galuba). A causa di uno scherzo del destino, però, Katja finirà per innamorarsi proprio del nemico giurato dei Saalfeld – Markus (Timo Ben Schofer) – ritrovandosi così tra due fuochi.

Ebbene, la situazione degenererà al punto che la donna si separerà da Markus e mediterà di lasciare il Fürstenhof. Proprio allora, però, all’hotel a cinque stelle farà la comparsa sua figlia Maxi!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maxi è un medico

Descritta come “vivace, caotica e amabile”, Maxi è una ragazza solare e serena. Dopo aver completato con successo i suoi studi in medicina, sta scrivendo la sua tesi di dottorato. E proprio lo studio la porterà a Bichlheim! La ragazza spererà infatti di poter realizzare uno studio innovativo per la sua tesi, in collaborazione con Michael (Erich Altenkopf).

Benché generalmente amata da tutti, appena arrivata la ragazza si scontrerà con un personaggio molto potente: Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Una guerra destinata ad avere conseguenze drammatiche…

E l’amore? Stando alle poche anticipazioni attualmente disponibili, Maxi arriverà al Fürstenhof senza aver mai avuto una relazione seria. E tutto lascia intendere che le cose sono destinate a cambiare…

Tempesta d’amore, casting news: Katharina Scheuba interpreta Maxi Neubach

Il personaggio di Maxi Neubach verrà interpretato da Katharina Scheuba, attrice di origini austriache classe 1993. Sebbene abbia già collezionato numerose partecipazioni in ambito televisivo, in realtà la recitazione non è l’unica occupazione della Scheuba: quando non è impegnata con le riprese, infatti, lavora come medico!

L’ingresso in scena di Katharina Scheuba a Tempesta d’amore nei panni di Maxi Neubach è previsto per la puntata 4267, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 28 agosto. E tutto lascia intendere che per questo personaggio sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap.

Chiudiamo con le parole dell’attrice sul suo personaggio: “Maxi è il mio primo ruolo televisivo continuativo in cui posso interpretare un medico, ovvero la mia professione nella vita reale! Beh, quasi: a Maxi manca ancora il dottorato! Per me è un’ottima base di partenza e mi ha fatto apprezzare il personaggio fin dall’inizio.”

E ancora: “Maxi è allegra e ha un forte senso della giustizia. È una donna forte che sa esattamente ciò che vuole e osa difendere le cose importanti per lei. Maxi farebbe qualsiasi cosa per le persone che ama, anche se nella foga del momento si mette in situazioni a volte in contrasto con i suoi principi, ritrovandosi nei guai. Passare attraverso questi alti e bassi emotivi con Maxi è una sfida meravigliosa!” Seguici su Instagram.