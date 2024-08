Tempesta d’amore: Christoph scopre il vero responsabile del suo incidente e… | Anticipazioni tedesche

Di Christoph (Dieter Bach) abbiamo conosciuto il lato generoso… e quello spietato! Capace di incredibili gesti di altruismo per le persone che ama, il tycoon ha infatti dato spesso prova di non avere alcuna pietà per i suoi nemici. E così, quando nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’uomo scoprirà finalmente il responsabile del suo drammatico incidente, dovrà scegliere quali dei suoi due lati caratteriali assecondare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania a inizio ottobre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph ha un incidente per colpa di Maxi

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph ha dato recentemente prova di essere capace di grandi gesti d’amore quando c’è di mezzo il benessere dei suoi cari, arrivando a tacere la verità sulla paternità di Eleni (Dorothée Neff) per proteggere il rapporto della ragazza con Alexandra (Daniela Kiefer).

Proprio quest’ultima – con cui nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’albergatore deciderà di convolare a nozze – sembrerà riuscire sempre a tirar fuori il lato migliore dell’albergatore, affari inclusi! Vedendo il compagno determinato a distruggere Katja Saalfeld (Isabell Stern), la Schwarzbach riuscirà infatti a convincerlo a non bloccare l’approvazione dell’unico progetto in grado di salvare la donna dalla bancarotta. A sua insaputa, però, qualcun altro starà agendo nell’ombra…

Ignara del fatto che Christoph non intenda più votare contro il progetto della madre, la figlia di Katja – Maxi Neubach (Katharina Scheuba) – somministrerà infatti all’uomo un potente sonnifero per impedirgli di partecipare alla riunione in questione. Peccato solo che a causa del farmaco l’albergatore avrà un grave incidente nel bosco. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph scopre che Maxi è colpevole

Inutile dire che non ci vorrà molto prima che l’albergatore scopra che qualcuno l’ha drogato ed i suoi sospetti si indirizzeranno subito sul candidato numero uno: il suo nemico giurato Markus (Timo Ben Schöfer)! A quel punto Maxi – sopraffatta dai sensi di colpa – confesserà alla madre tutta la verità. Invece che spingere la figlia a costituirsi, però, Katja sarà determinata a proteggerla…

Pur sapendo di mettere Markus (di cui è profondamente innamorata) nei guai, Katja deciderà dunque di insabbiare tutto, sperando che il nome di Maxi non venga mai fuori. Purtroppo, però, così non sarà! Insospettito dallo strano comportamento della giovane Neubach, Christoph intuirà infatti la verità e gli basterà affrontare la ragazza per aver conferma dei propri sospetti! E ora?

Temendo la terribile vendetta del suo amato contro le due donne, Alexandra deciderà subito di intervenire, provando a mediare tra le parti… apparentemente con successo! Per lo stupore di Katja, infatti, Christoph si dirà pronto a dimenticare l’accaduto rinunciando ad una denuncia. Ma l’albergatore avrà davvero perdonato? Purtroppo, la risposta è “no”…

Nonostante la generosità di facciata, in Christoph monterà infatti la rabbia per quanto accaduto e, con essa, il desiderio di vendetta. Fino a dove si spingerà l'uomo per "avere giustizia"?

(Puntate 4290-3 in onda in Germania dal 30 settembre al 4 ottobre 2024)