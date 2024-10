Tempesta d’amore: Vanessa ha un collasso! Ecco la diagnosi… | Anticipazioni italiane

Proprio quando si stava preparando per il momento più bello della sua vita, Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) dovrà affrontare un dramma inaspettato che potrebbe rovinare tutto… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa ha un malore

Da tutta la vita Vanessa sogna di costruire una famiglia. Un sogno che sta finalmente per realizzarsi! Come sappiamo, da ormai qualche mese ha infatti scoperto di essere incinta dell’ex fidanzato Max Richter (Stefan Hartmann). Una sorpresa che ha sconvolto la sua vita oltre ogni immaginazione…

Se da una parte la Sonnbichler è al settimo cielo per la prospettiva di avere un figlio, infatti, dall’altra la presenza di un bambino che la legherà inevitabilmente a Max ha messo a dura prova la sua relazione con Carolin (Katrin Anne Heß). Alla fine, però, tutto sembra essersi risolto… almeno per ora!

Con la sua crisi di coppia ormai alle spalle, nei prossimi giorni Vanessa si getterà anima e corpo nei preparativi per l’ormai imminente arrivo del nascituro. Peccato solo che l’entusiasmo la porterà a ignorare dei sintomi sempre più preoccupanti…

Ebbene, la situazione peggiorerà a tal punto che la Sonnbichler avrà un collasso e rimarrà priva di sensi nonostante i disperati tentativi di Max e Carolin di rianimarla! Cosa sarà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa riceve una diagnosi

Ricoverata d’urgenza in ospedale, fortunatamente la ragazza verrà dichiarata fuori pericolo ed anche le condizioni del bimbo che porta in grembo non desteranno preoccupazioni. Le buone notizie, però, sono finite qui…

Dopo delle analisi più accurate, i medici scopriranno infatti che Vanessa soffre di una forma di cardiopatia legata alla gravidanza. Una condizione che costringerà la Sonnbichler a rimanere ricoverata in ospedale per evitare di mettere a rischio la salute sua e del proprio bimbo.

La ragazza riuscirà comunque a portare a termine la gravidanza? Per ora vi anticipiamo che questo inaspettato dramma porterà al Fürstenhof un nuovo personaggio destinato a ricoprire un ruolo molto importante… Seguici su Instagram.