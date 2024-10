Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2024

Rosa è sempre più in pena per l’atteggiamento scontroso e disubbidiente di Manuel, Viola sembra quasi presagire che Damiano stia rischiando la vita con una pericolosa operazione di polizia volta a catturare il boss Torrente. Mariella realizza, grazie a Silvia, che Lello Troncone è un poco di buono che in passato ha cercato di spremere Otello e si preoccupa per Bice che continua a flirtare con lui. Michele è deluso dall’atteggiamento egoista e superficiale di Guido che gli chiede di intercedere con il suo proprietario di casa in modo da poter rimanere nell’appartamento oltre i tempi stabiliti.

Damiano si lancia all’inseguimento di Torrente, e tra i camorristi e gli altri poliziotti scoppia conflitto a fuoco. Riuscirà Damiano ad arrestare il pericoloso boss e mettere fine alla sua lunga latitanza? Tra il lavoro al Vulcano e la gestione del parco archeologico, Manuela si appresta a sostenere un altro esame universitario. Mariella assiste preoccupata alla crescente complicità tra Bice e Troncone, Michele si confronta con Silvia sullo strano comportamento di Guido.

Alberto riorganizza la propria vita alla luce delle vicende ch hanno coinvolto Torrente. Manuel, già preoccupato per i rischi corsi dal padre, reagirà in modo inaspettato all’ennesima provocazione di Pasquale. Presa da molteplici impegni, Manuela non otterrà il risultato auspicato all’esame. Un piccolo incidente nel percorso di riabilitazione di Diana mette in allarme Nunzio.

Damiano, nonostante la vicinanza di Viola, Ornella e Raffaele, vive un momento molto difficile. Rosa scoprirà il motivo per cui Manuel è così intrattabile. Colpita da quanto è successo a Diana, Rossella farà prevalere la deontologia professionale sulle questioni di cuore e offrirà a Nunzio il proprio aiuto. Filippo, diviso fra le ambizioni lavorative di Michele e le ingerenze di Roberto nella gestione della radio, confesserà a Serena di essere molto preoccupato per il futuro.

Rossella inizia a lavorare con Fusco all'importante progetto in cui il primario l'ha coinvolta. Sono ore difficili per Rosa che scoprirà di essere oggetto delle chiacchiere del quartiere. A metterci il carico, senza volerlo, sarà anche Giulia. In crisi per la lontananza da Marina, Roberto sta per ricevere una sorpresa che proprio non si aspettava.