Un posto al sole, Marina a Roberto: “Vai dallo psicologo!” | Anticipazioni

Un posto al sole, come avrete notato, ha chiuso (o sta chiudendo in questi giorni) le storie cardine che ci hanno accompagnato per molti mesi, come la vicenda di Torrente (Loris De Luna) o quella del piccolo Tommaso (Luigi De Feo). In quest’ultimo caso, però, qualche importante strascico c’è ancora…

Eh sì: Marina (Nina Soldano) alla fine ha reagito male per tutto ciò che ha fatto il marito per riprendersi il bambino, compreso ovviamente l’essere andato a letto con Lara (Chiara Conti). A quel punto, la donna ha preferito prendersi un periodo di riflessione a Londra, ma sta per tornare… e non da sola!

Spoiler Un posto al sole: Roberto contro Filippo per Radio Golfo

Ormai tra pochissimi giorni, Marina rientrerà a Napoli in compagnia della nipote Alice (Fabiola Balestriere) e Roberto ne sarà felice, ma andrà incontro a una richiesta shock della consorte: se vuole salvare il loro rapporto, deve sottoporsi a una terapia psicologica. Ma Ferri sarà disposto ad andare dallo psicologo? Le anticipazioni dicono che l’imprenditore “darà un significativo segnale di distensione a Marina“, ma staremo a vedere…

C'è però un altro fronte che – come volevasi dimostrare – vedrà presto un inasprimento dei rapporti: la possibilità di acquisire un nuovo inserzionista metterà infatti Roberto contro Filippo (Michelangelo Tommaso). E il Sartori, già abbastanza infastidito per il fatto che il padre mette bocca negli affari della radio, arriverà ad avere una reazione clamorosa…