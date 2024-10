Virtudes comincia a lavorare a La Promessa ma… | Anticipazioni

Nuova assunzione a La Promessa, ma nel giro di poco tempo la storyline assumerà anche un pizzico di mistero. E tutto ciò avrà a che fare con la giovane Virtudes (Laura Lafuente), la figlia di Simona (Carmen Flores Sandoval). Cerchiamo quindi di capire che cosa accadrà nelle prossime puntate italiane della telenovela…

La Promessa, news: Virtudes vuole lavorare nella tenuta

La faccenda si delineerà nel momento in cui, dopo una feroce discussione, Virtudes taglierà ogni ponte con il fratello Antonio e la cognata Norberta. A quel punto, la ragazza ritornerà a La Promessa dalla madre Simona, dalla quale si era congedata accogliendo la sua richiesta di non rompere ogni tipo di rapporto con il consanguineo, ed esprimerà il desiderio di lavorare al suo fianco alla tenuta.

Tuttavia, Virtudes non avrà alcun tipo di esperienza come domestica, ragione per la quale ascolterà un consiglio strampalato di Candela (Teresa Quintero) e farà un colloquio di lavoro con Pia Adarre (Maria Castro) durante il quale cercherà inizialmente di rifilarle una serie di menzogne. Le stesse di cui la governante si renderà presto conto, prendendosi del tempo – esattamente come Romulo Baeza (Joaquin Climent) – per capire se la giovane possa effettivamente entrare a fare parte dell’organico.

La Promessa, spoiler: Virtudes viene assunta ma…

Ad ogni modo, visto che la risposta definitiva tarderà ad arrivare, Virtudes troverà il modo di parlare nuovamente con Pia e le farà presente di essere disposta ad accettare qualsiasi tipo di impiego, anche quello più umile, pur di restare a stretto contatto dopo tanto tempo con la madre Simona. Spinta da tale motivazione, Pia penserà quindi di assumerà Virtudes come sguattera, affiancandole Teresa Villamil (Andrea Del Rio) per tutto il tempo che le sarà necessario per apprendere i trucchi del mestiere.

A pochi giorni dall’inizio del servizio, Virtudes verrà però colta da un malore improvviso quando sarà in compagnia di Teresa. In pratica, la figlia di Simona inizierà ad agitarsi e darà l’impressione di non riuscire a respirare. Per questa ragione, Teresa chiederà aiuto a Pia, che dal canto suo costringerà Virtudes a farsi visitare dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara).

La Promessa, trame: Virtudes nasconde a Simona di essere stata male ma…

Dopo una visita approfondita, Abel non troverà però nulla di strano in Virtudes ed ipotizzerà che abbia avuto una semplice reazione allergica ai composti chimici utilizzati per pulire la tenuta. Fatto sta che, dopo le rassicurazioni del medico, Virtudes chiederà a Teresa e Pia di non fare menzione a Simona del piccolo malore, a suo dire per non farla preoccupare senza alcuna ragione.

Richiesta che le due donne accetteranno, anche se si rivelerà del tutto inutile. Alla fine, Simona scoprirà tutto quanto da Jimena de los Infantes (Paula Losada), che scenderà apposta nelle cucine per fingere di darle casualmente la scomoda informazione. Ovviamente, la cuoca chiederà subito spiegazione alla figlia, che minimizzerà l’accaduto, asserendo che non le era mai capitato un malore del genere. Ma la ragazza starà davvero dicendo la verità?