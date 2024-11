Beautiful, anticipazioni 12 novembre: Bill in soccorso di Liam per il viaggio a Roma

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 12 novembre 2024

Liam (Scott Clifton) ha difficoltà a prenotare un volo per Roma con così poco preavviso, ma Bill (Don Diamont) gli viene in soccorso: gli darà un passaggio con il jet privato della Spencer Publications, visto che l'editore si sta recando in Europa per salire a bordo del suo yacht. Liam vuole supportare Hope (Annika Noelle) di persona, ma anche avvertire Thomas (Matthew Atkinson) di non farsi strane idee. Intanto, a Roma, Ridge (Thorsten Kaye) propone a Brooke (Katherine Kelly Lang) di posare con uno degli abiti della Hope For The Future: da anni è un volto della Forrester Creations e aumenterà il successo della loro operazione…