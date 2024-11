Beautiful, anticipazioni 14 novembre: Liam non riesce ad avvisare Hope del suo arrivo…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 14 novembre 2024

Il giorno dell’evento a Piazza Navona è arrivato. Hope è felice che Brooke poserà accanto a lei, certa che la proposta di Ridge anticipi una loro riconciliazione. Hope si rammarica per l’assenza del marito in un momento così importante. Per un disguido tecnico, Liam non è in grado di contattare Hope per avvisarla del suo arrivo. A Los Angeles, nonostante il fuso orario, Eric, Zende, Paris e R.J. si apprestano a seguire l’evento da remoto… Seguici su Instagram.