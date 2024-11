Beautiful, anticipazioni 19 novembre: Hope e Thomas ignorano che Steffy sa tutto!

Trattenutisi a Roma ancora per un po’, Ridge e Brooke celebrano la loro riconciliazione. La Logan ha una sorpresa in serbo per lo stilista quando Andrea Bocelli si esibisce privatamente per loro. Sul volo di ritorno, Hope avvisa Thomas che quanto accaduto a Roma dovrà restare segreto. I due non sanno, però, che Steffy sa tutto. Liam, invece, è tornato a Los Angeles con un volo di linea e si appresta a raccontare tutto a Wyatt… Seguici su Instagram.