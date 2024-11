Beautiful, anticipazioni 7 novembre: Liam ammette di essere preoccupato

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 7 novembre 2024

A Los Angeles, Eric non vuole forzare R.J., ma insiste che lui e Ridge sarebbero felici se il ragazzo decidesse di sfruttare la propria creatività al loro fianco in azienda. Liam intanto ammette a Deacon le proprie preoccupazioni nei confronti di Thomas che sarà con Hope a Roma. Durante il volo, Carter stuzzica Ridge circa il romanticismo che Roma potrà offrire a lui e Brooke, mentre quest'ultima interroga Hope su come sia rimasta con Liam prima della partenza. Anche Steffy osserva la situazione tra Hope e Thomas.