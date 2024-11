Beautiful, anticipazioni dal 18 al 23 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 18 a sabato 23 novembre 2024

Taylor esprime grande disappunto verso Brooke e fa un’amara riflessione sul fallimento della loro amicizia, pur pentendosi di alcuni comportamenti avuti nei suoi confronti. Finn ricambia le confidenze rivelando a Taylor di aver incoraggiato Liam ad andare a Roma per fare una sorpresa a Hope. Nel frattempo, a Roma, Ridge raggiunge Brooke nel giardino della villa dei Cavalieri di Malta e le rivela di aver visto lei, la sua immagine, attraverso il buco della serratura del portone sul colle Aventino e che questo significa che il suo futuro, il suo destino è lei. Ridge chiede a Brooke di essere la sua “Logan” per sempre e Brooke accetta con il massimo dell’entusiasmo e dell’emozione.

Liam ha visto Hope baciare Thomas facendo lei il primo passo e mentre i due continuano a esplorare Roma insieme, comportandosi in modo molto affettuoso, Liam incontra per caso Steffy e, disperato, le racconta la scena a cui ha assistito e di pensare che il suo matrimonio sia finito con il tradimento di sua moglie. Sconvolta, Steffy cerca di consolarlo, quando all’improvviso Liam la bacia. Roma è stata sicuramente un successo per la famiglia Forrester dal punto di vista professionale. E dal punto di vista sentimentale per Brooke e Ridge. Sul jet in attesa sulla pista di ripartire per Los Angeles, Carter, Thomas, Steffy e Hope parlano della riconciliazione della coppia e i due figli di Ridge dichiarano di non aver alcuna intenzione di ostacolarli avendo imparato la lezione.

Ridge, a malincuore, invita Brooke a raggiungere in fretta l’aeroporto, ma lei ha ancora in serbo una sorpresa per lui. Mentre risuonano nelle stanze le note di una dolcissima canzone, Ridge scopre che a cantarla dal vivo al pianoforte è Andrea Bocelli in persona e che l’albergo dove hanno soggiornato tutti è in realtà la villa romana di proprietà della famiglia Bocelli. Dopo un affettuoso saluto con Andrea, la moglie Veronica e la figlia Virginia, per Brooke e Ridge è ormai il momento di dire addio a Roma. Nel frattempo, Liam è tornato a Los Angeles con un volo di linea e confida a Wyatt, che lo raggiunge allo chalet, di aver visto Hope baciare Thomas.

Incredulo, Wyatt non sa cosa dire per consolare Liam, ma quest’ultimo non fa che ribadire che il suo matrimonio è finito per sempre poiché il tradimento della moglie con l’uomo che lui detesta più di ogni altra cosa è per lui imperdonabile. Sull’aereo in partenza, Hope, ignara di tutto, prega Thomas di dimenticare il bacio del giorno precedente, mentre Steffy trattiene a stento lo sdegno per quello che sa essere successo tra loro due per iniziativa di lei. Il viaggio a Roma è finito e sono tutti tornati a casa a Los Angeles. Steffy ritrova Finn e inizia a raccontargli quello che è successo tra Hope e Thomas mentre erano in Italia, anche se gli nasconde il bacio che Liam le ha dato sull’onda dell’emotività. Finn, che tanto aveva caldeggiato la partenza di Liam per sorprendere Hope, è incredulo e amareggiato per l’amico.

Alla Forrester, anche Brooke ha tante cose da raccontare e rivela a Eric, a Donna e a R.J. che lei e Ridge sono finalmente tornati insieme, complice una visione del futuro che Ridge ha avuto in un luogo magico della città eterna. Sono tutti al settimo cielo per la notizia che speravano di poter ricevere e festeggiano l’armonia ritrovata nella storica coppia. Nel frattempo, Ridge è andato immediatamente a trovare Taylor al suo studio per raccontarle in prima persona gli accadimenti degli ultimi giorni. La gioia per il successo della Forrester e soprattutto di Thomas passa velocemente in secondo piano perché il momento da lei tanto temuto della riconciliazione tra Ridge e Brooke è arrivato e, anche se Taylor ammette che lo amerà per sempre e si dice sicura che Brooke lo farà soffrire, lo rassicura che starà bene e che insieme continueranno a vegliare sui figli e sulle loro famiglie.

Hope torna a casa dove Liam la sta aspettando e le chiede di raccontargli tutto quello che è successo a Roma, senza ancora rivelarle di averla vista baciare Thomas. Il marito è insolitamente freddo e distaccato e dopo un po’ Hope si accorge delle valigie di Liam ancora all’ingresso e, terrorizzata, inizia a capire che anche lui si è recato a Roma. È la resa dei conti tra Liam e Hope, appena tornata da Roma e ignara del fatto che il marito abbia assistito, non visto, al bacio tra lei e Thomas al Colosseo. Con grande dolore, Liam interroga la moglie sul suo viaggio di lavoro sino a rivelarle di averla seguita in Italia e incalzandola a confessare il terribile tradimento proprio con l’uomo che tante sofferenze ha portato a lei, alla loro unione e alla loro famiglia.

Steffy racconta a Finn quello che è successo tra Hope e Thomas, omettendo volutamente di parlare del fatto che a Roma, Liam, sconvolto dopo aver scoperto il tradimento della moglie, la abbia a sua volta baciata. Intanto Brooke aggiorna il figlio R.J., annunciando che lei e suo padre sono finalmente tornati insieme proprio durante il viaggio a Roma. Benché raggiante, R.J. non può fare a meno di preoccuparsi per Taylor, sapendo quanto sarà devastata dalla notizia.

Ridge confessa a Taylor il suo ritrovato rapporto con Brooke. Addolorata, la ex-moglie lo mette in guardia prevedendo per lui nuove sofferenze a causa di Brooke e dei suoi inevitabili tradimenti. Liam è distrutto dopo aver assistito al bacio tra Hope e Thomas a Roma. Questo tradimento lo lascia profondamente ferito e confuso, anche perché Hope era sempre stata un esempio di fiducia e di integrità. Hope, in lacrime, cerca di spiegare che si è trattato solo di un momento di debolezza e implora il perdono di Liam, chiedendogli di non permettere che un solo bacio distrugga il loro matrimonio e la loro famiglia.