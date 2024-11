Beautiful: Liam come reagirà con Hope al ritorno a Los Angeles? | Anticipazioni italiane

La prossima settimana a Beautiful si consumeranno le ultime fasi della permanenza dei Forrester a Roma, con Ridge e Brooke ormai tornati insieme (ci sarà persino Andrea Bocelli a cantare per loro, “santificando” la ritrovata unione). Ma ormai tutti gli occhi sono puntati su Liam Spencer, che proprio nella città eterna – dopo essere arrivato in ritardo (per non dire in extremis) – farà giusto in tempo a vedere Thomas intento a baciare Hope, rimanendone sconvolto!

A quel punto, Liam – come spesso succede – si consolerà raccontando tutto a Steffy, e baciandola anche. Ma cosa succederà quando la vacanza romana sarà finita? E qui arriviamo ai prossimi episodi ambientati in America, quando assisteremo a una gustosissima “resa dei conti”…

Quando Hope tornerà a casa a Los Angeles, inizialmente non capirà che il marito ha visto tutto, ma poi noterà la valigia del consorte ancora in circolazione e lì inizierà a capire come stanno le cose. Contemporaneamente, un turbatissimo Liam avvierà con la moglie un dialogo dapprima piuttosto generico ma poi sempre più cinico e preciso, attraverso il quale Hope apprenderà di essere stata colta in flagrante mentre baciava Thomas Forrester!

Sarà quello il momento in cui Hope implorerà Liam di perdonarla, chiedendogli di evitare che un solo bacio distrugga il loro matrimonio. Ma Liam come risponderà all’appello della giovane Logan?

Quel che è certo è che nelle puntate italiane di Beautiful stanno per aprirsi nuovi scenari, ma non si tratterà di scenari eterni. Se seguite le nostre anticipazioni dalle puntate americane, già sapete che in realtà negli episodi in onda negli Stati Uniti Thomas è ormai un lontano ricordo per Hope, ora impegnata in una frequentazione con Carter Walton…