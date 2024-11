Endless Love anticipazioni: Emir cerca di fare arrestare Nihan! Ecco perché

Una nuova macchinazione machiavellica di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) terrà banco nelle prossime puntate di Endless Love. E in tutto ciò a rischiare non sarà il “nemico giurato” Kemal Soydere (Burak Ozcivit) ma la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul). Scopriamo dunque insieme che cosa cercherà di fare il cattivone della dizi…

Endless Love, news: Tarik in prigione

Innanzitutto, è bene precisare che la storyline prenderà il via nel momento in cui Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) si costituirà alla polizia e confesserà la sua colpevolezza nell’omicidio di Ozan (Barış Alpaykut). Anche se sarà arrabbiato col fratello per aver taciuto per tanto tempo ciò che ha fatto, facendo tra l’altro credere a Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) che fosse lei la responsabile della morte del marito, Kemal non se la sentirà di voltare le spalle al fratello, davvero pentito di tutti i suoi “peccati”. Un atteggiamento che lo allontanerà inevitabilmente da Nihan.

Tuttavia, ad un certo punto, la donna accetterà di incontrare in carcere Tarik. Quest’ultimo, con le lacrime agli occhi, confesserà quindi a Nihan che aveva cercato senza riuscirci di tirare giù dalla corda il povero Ozan, dopo averlo impiccato, quando si era accorto che fosse ancora vivo. Una versione della storia che convincerà Nihan, la quale a quel punto sentirà l’esigenza di chiarirsi anche con Kemal.

Endless Love, trame: Emir trama contro Nihan

Dopo aver constatato che nemmeno la colpevolezza di Tarik gli è utile per allontanare Kemal da Nihan, Emir arriverà ad un’amara consapevolezza: se non può fare nulla per avere la moglie dalla sua parte, allora nemmeno Soydere la avrà.

Proprio per questo, con la complicità della sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), Emir farà in modo che Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) e Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) scoprano che una miniera dell’azienda sta portando avanti dei lavori rischiosi senza alcun tipo di permesso.

Con tale mossa, Emir metterà Nihan nei guai, dato che risulterà la responsabile dei lavori alla miniera. Non a caso, la Sezin sembrerà assecondare una richiesta del marito e si allontanerà da Kemal, ciò per evitare che Emir la denunci alle autorità per i lavori illeciti e richieda l’affido esclusivo della piccola Deniz.

Endless Love, spoiler: Emir cerca di fare arrestare Nihan

Col trascorrere delle giornate, Nihan ripenserà alla promessa fatta a Tarik, ossia di non far sfumare l’amore con Kemal a causa delle sue colpe nella morte di Ozan. Per questo, certa che sia giusto lottare per la sua felicità, Nihan darà appuntamento a Kemal in una casa isolata, scelta come luogo per costruire il futuro della loro famiglia e dare stabilità a Deniz.

Tale incontro verrà però intercettato da Emir, che concretizzerà le sue minacce ed avviserà le autorità dell’illecito compiuto apparentemente da Nihan. Quest’ultima verrà quindi raggiunta da alcuni poliziotti, che la inviteranno a seguirla in commissariato.

La Sezin verrà quindi arrestata? Di certo, Kemal non se ne starà con le mani in mano e, come prima cosa, chiederà a Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu) di assumere la difesa legale di Nihan. Sbrogliare l’ennesimo intrigo di Emir potrebbe però essere più difficile del previsto… Seguici su Instagram.