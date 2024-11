Endless Love, anticipazioni: Galip in arresto! Ecco perché

Con il ritorno in daytime, l’epilogo di Endless Love è sempre più vicino. Proprio per questo, nelle puntate della dizi in onda tra qualche settimana, arriverà il tempo per Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) di pagare per tutti i crimini che ha commesso. A partire dal tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor).

Endless Love, news: Galip cerca di fare fuori Leyla

La storyline partirà nel momento in cui, grazie ad alcune indagini, Leyla scoprirà che Galip circa trent’anni prima ha sepolto delle scorie radioattive vicino ad un territorio dove sorge un centro per bambini. A quel punto, dato che la donna sembrerà disposta a denunciarlo per l’abuso che ha perpetrato pur di risollevare la Holding Kozcuoğlu da un tracollo finanziario, Galip darà ordine ad uno dei suoi uomini di assassinare Leyla.

Quest’ultima verrà dunque raggiunta da un colpo di pistola in pieno petto mentre si troverà in compagnia del fidanzato Ayhan Kandarli (Kerem Alisik). Al termine di una difficile operazione, le condizioni della Acemzade non sembreranno risollevarsi, tant’è che la donna avrà addirittura un arresto cardiaco. In questo caso, per fortuna, i medici riusciranno a salvarla, ma l’ira di Ayhan non tarderà ad arrivare…

Endless Love, trame: Galip intrappolato in una pressa per rifiuti

Appena riunirà tutti i tasselli del puzzle, Ayhan deciderà di farsi giustizia da solo e bloccherà un tentativo di fuga all’estero di Galip, organizzato con l’aiuto dei figli Emir (Kaan Urgancıoğlu) e Asu (Melisa Asli Pamuk). Dopo ciò, in preda alla collera poiché la sua amata “Cleopatra” potrebbe non risvegliarsi mai più, Ayhan legherà Galip per le mani e per i piedi e lo intrappolerà in una pressa per i rifiuti, che intenderà azionare per ucciderlo pian piano e fargli provare tantissimo dolore.

Tale proposito omicida verrà fermato dall’arrivo di Kemal (Burak Ozcivit) e Zehir (Ugur Aslan), i quali riusciranno a bloccare la pressa per i rifiuti – già azionata da Ayhan – e a salvare Galip da morte certa. Tuttavia, nonostante ciò, il Kozcuoğlu Senior non riuscirà a farla franca…

Endless Love, spoiler: l’arresto di Galip

Eh sì: grazie a delle informazioni sulle scorie radioattive ottenuto con l’inaspettato intervento di Müjgan (Ayşen İnci), unite a quelle del killer che dirà a chiare lettere di essere stato assoldato dall’uomo per uccidere Leyla, la detective Mercan (Gizem Karaca) raggiungerà tutti quanti sul posto e procederà con l’arresto di Galip.

L’uomo finirà dunque in manette e, qualche giorno dopo, il giudice incaricato del caso sentenzierà che deve restare in carcere, per via del rischio di fuga, finché non verrà costituito un vero e proprio processo ai suoi danni.

Per Galip si apriranno quindi le porte del carcere, dove avrà modo di incontrare una sua vecchia conoscenza: Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy), in carcere da un po’ di tempo dopo essersi costituito per l’omicidio del cognato Ozan.

Una convivenza, quella tra Tarik e Galip, che spaventerà tantissimo Emir, ma per quale motivo? Ne riparleremo nei prossimi giorni… Seguici su Instagram.