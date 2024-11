Endless Love: il matrimonio di Leyla e Ayhan | Anticipazioni

Arriva il tempo di sorridere pure a Endless Love. Nel corso degli episodi finali della telenovela, i telespettatori avranno modo di assistere al matrimonio tra Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) e la sua amata Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor). Prima della cerimonia non mancheranno, però, alcuni momenti di tensione…

Endless Love, news: Leyla rischia di morire

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, prima di arrivare sull’altare Leyla rischierà di fare una brutta fine. Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) assolderà infatti un uomo per ucciderla al fine di evitare che lo denunci alle autorità per aver sepolto, trent’anni prima, delle scorie radioattive in un campo vicino ad un centro per bambini.

Anche se verrà ferita in pieno petto, Leyla riuscirà a cavarsela al termine di una difficile operazione e, in seguito, potrà concentrarsi sul suo matrimonio con Ayhan nel momento in cui la detective Mercan (Gizem Karaca) arresterà Galip sia per il suo tentato omicidio, sia per l’illecito commesso con i rifiuti illegali. Ovviamente, nel loro giorno speciale, Ayhan e Leyla vorranno avere come testimoni Kemal Soydere (Burak Ozcivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagul), ma qualcosa rischierà di mandare a monte i loro piani.

Endless Love, trame: Emir mette Nihan ad un bivio

Nel bel mezzo dei preparativi per recarsi alle nozze, Nihan verrà infatti sorpresa da Emir (Kaan Urgancioglu) che, con il suo solito modo di fare arrogante, sottolineerà che potrà andare da Leyla e Ayhan soltanto al suo fianco. Ovviamente, la Sezin cercherà di rifiutarsi, ma Kozcuoğlu sarà abbastanza insistente, almeno finché non dovrà rinunciare a presenziare all’evento a causa di una chiamata dal carcere riguardante il padre Galip.

Inoltre, Nihan proverà un moto di gelosia quando, arrivata nella location del matrimonio, vedrà Kemal parlare con la detective Mercan. E così la donna si tranquillizzerà soltanto quando Soydere le svelerà che, in realtà, la poliziotta gli stava comunicando che sta per lasciare la città. Un trasferimento improvviso che convincerà Nihan del fatto che la detective fosse innamorata di Kemal, proprio come sospettava da tempo.

Endless Love, spoiler: il matrimonio di Ayhan e Leyla

In ogni caso, imprevisti a parte, alla fine l’amore trionferà e Ayhan e Leyla si scambieranno i voti nuziali alla presenza di tantissimi testimoni, tra cui ovviamente non mancheranno Vildan Acemzade (Neşe Baykent) e i genitori di Kemal, Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime Soydere (Zeyno Eracar). Sarà una vera e propria festa, che per qualche minuto accantonerà i momenti di tensione che, da sempre, caratterizzano la dizi turca.

Infatti, ve lo anticipiamo fin da ora, per Nihan comincerà un nuovo inferno quando, subito dopo le nozze, tornerà a casa… Seguici su Instagram.