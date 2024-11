Endless Love: Tarik in carcere! | Anticipazioni

Prima o poi tutti pagano per gli errori commessi, persino a Endless Love. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) finirà infatti in carcere per l’omicidio di Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Scopriamo dunque come si arriverà a questa svolta fondamentale della narrazione…

Endless Love, news: le mosse false di Tarik

Tutto si innescherà quando Tarik trafugherà dalla sua tomba il corpo di Ozan, a suo dire per impedire che gli inquirenti procedano con l’autopsia e scoprano che il ragazzo è stato soffocato con un cuscino, un anno prima, dalla sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Una mossa azzardata che, col trascorrere degli episodi, si rivelerà del tutto controproducente.

Tarik cadrà infatti in un piano ben orchestrato dalla detective Mercan (Gizem Karaca) e cercherà di spostare il cadavere di Ozan dal nuovo nascondiglio appena la poliziotta gli farà credere di averlo ormai ritrovato. Tarik non verrà arrestato nel bel mezzo della riesumazione, poiché Kemal Soydere (Burak Ozcivit) riuscirà a rintracciarlo prima dell’arrivo della polizia, ma capirà ormai di avere ormai le spalle al muro e, in lacrime, confesserà al fratello di avere simulato il suicidio di Ozan pur di proteggere Zeynep dall’accusa di omicidio. Le cose però non staranno affatto così…

Endless Love, trame: Tarik è il vero assassinio di Ozan

Appena potrà procedere con l’autopsia, Mercan apprenderà infatti che Ozan non è morto per asfissia. Il medico stabilirà che ad uccidere il ragazzo è stata la frattura dell’osso del collo, procuratagli da chi ha simulato il suo suicidio. Il vero assassino è dunque Tarik, il quale sarà sempre stato al corrente della sua colpevolezza, dato che Ozan aveva riaperto gli occhi dopo essere stato impiccato e Soydere non ha fatto nulla per salvarlo da morte certa.

Stremato dal peso delle sue bugie, Tarik si armerà dunque di pistola e, dopo aver cercato invano di farla finita, si presenterà da Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) con fare minaccioso e darà l’impressione di volerlo uccidere. In questo caso, a bloccare Tarik sarò l’arrivo improvviso di Zeynep, alla quale dovrà confessare la sua colpa e perché, per un anno intero, le ha fatto credere che fosse lei l’assassina del proprio marito.

Endless Love, spoiler: Tarik in prigione!

Contemporaneamente a ciò, grazie ad un piano mosso dallo stesso Emir con la complicità della sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), Mercan entrerà in possesso del video integrale della morte di Ozan e non avrà alcun dubbio sulla colpevolezza di Tarik, per il quale farà emanare un mandato d’arresto.

Conscio di non poter più scappare dalle sue responsabilità, Tarik andrà dunque da Kemal e, dopo avergli chiesto perdono, si farà accompagnare dalla polizia per costituirsi. Per il maggiore dei fratelli Soydere scatterà dunque l’arresto e il successivo arresto. Ma come la prenderà Nihan (Neslihan Atagul) ora che l’assassino del gemello è stato arrestato?

In tal senso, vi invitiamo a fare attenzione a Kemal, che non metterà al corrente Nihan della colpevolezza di Tarik finché non si costituirà alla polizia. Particolare che Emir tenterà di utilizzare per innescare una nuova frattura tra Soydere e la consorte…