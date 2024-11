La promessa, anticipazioni 10 novembre: Manuel parla a Jana dei suoi dubbi su Abel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 10 novembre 2024

Pelayo è preoccupato di non essere al sicuro con Cavendish durante il soggiorno alle terme e, dopo una minaccia ricevuta da quest’ultimo, finge un malore per convincere Catalina a tornare a La Promessa. Ayala è deciso a chiarire cosa sia avvenuto durante la caccia, così spinge Petra a interrogare chi ha organizzato l’evento. L’arrivo di Norberta ha lasciato Simona e Virtudes in uno stato di agitazione, costringendole ad affrontarla nuovamente. Jana continua a lavorare instancabilmente, suscitando preoccupazioni non solo tra i colleghi della servitù ma anche in Abel, che per tale motivo le dona un balsamo per curare la pelle delle mani screpolata.

Manuel comunica a Jana i suoi dubbi riguardo ad Abel. Nel frattempo, Jana aiuta Lope con una tecnica particolare, permettendogli di affrontare le paure legate al passato e di ritrovare pace con i suoi genitori dopo la loro tragica scomparsa; il cuoco vivrà un'esperienza speciale che sanerà quella ferita per sempre. Maria è sempre più disgustata dall'ingiusto trattamento riservato alla servitù…