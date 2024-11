La promessa, anticipazioni 11 e 12 novembre: Manuel svolge indagini su Abel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 11 e martedì 12 novembre 2024

Maria è molto nervosa e vuole persuadere i suoi colleghi a entrare in sciopero. Catalina, preoccupata per lo stato di salute di Pelayo, decide di farlo visitare da Abel. Romulo riprende a malincuore Simona a causa del comportamento di Norberta. Manuel sceglie di recarsi a Cordoba per investigare su Abel. Cruz gli suggerisce di fare visita a Jimena, ma Manuel rifiuta.

Jana tenta di dissuadere Maria dal partecipare allo sciopero. Lope confida a Jana di non avere il coraggio di dichiararsi a Vera. Curro lascia la tenuta insieme a Catalina e Martina. Alonso si mostra preoccupato. Romulo informa Petra che è stata Cruz a stabilire che Feliciano fosse l'assistente di Curro durante la battuta di caccia….