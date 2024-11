La promessa, anticipazioni 13 novembre: Manuel torna molto turbato

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 13 novembre 2024

Petra scopre che è stata Cruz a orchestrare la battuta di caccia tra Feliciano e Curro. La domestica si impegna al massimo e chiede chiarimenti alla sua padrona. La scelta di María Fernández di far scioperare tutto il personale domestico è irremovibile e potrebbe esserci un componente che, con grande sorpresa, si unirà alla causa.

Manuel ritorna da Cordoba ancora più turbato di quando è partito, ignaro delle nuove sorprese che Abel gli riserverà. Pelayo comprende che neanche a La Promessa Catalina è al sicuro se Cavendish decide di tentare nuovamente di farle del male. Pertanto, le suggerisce un viaggio negli Stati Uniti con il pretesto di andare a trovare Leonor.

Curro teme che Alonso possa adottare misure contro di lui dopo la sua fuga a Luján, ma il marchese afferma di aver abbandonato la ricerca dell'assassino per mancanza di prove concrete. Lope riconosce che le sessioni con Jana lo stanno aiutando, ma non abbastanza. La domestica farà un ultimo sforzo per persuadere il cuoco ad aprirsi emotivamente.