La promessa, anticipazioni 4 novembre: Catalina e Pelayo in partenza, ma non solo loro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 4 novembre 2024

Alonso e Cruz intendono punire Jana per aver lasciato Curro da solo: decidono così di "ridurla" a sguattera, dandole tutti i lavori pesanti di casa. Curro e Manuel cercano di far ragionare Cruz, ma totalmente invano. Catalina e Pelayo sono in procinto di partire per le terme de la Jara e Vera dovrà essere lì con loro. Petra viene incaricata di aiutare Ignacio, il cui scopo in realtà è proprio quello di passare del tempo da solo con Petra e per parlare della morte del loro figlio Feliciano. Candela e Simona vogliono far restare Virtudes a dormire a la Promessa, per non farla tornare da sola a piedi a Luján di notte…