La promessa, anticipazioni 7 novembre: Cruz ce l’ha fatta a convincere Alonso ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 7 novembre 2024

Manuel parla con Romulo e sospetta che Abel abbia mentito, tanto che ora cerca vecchi articoli di giornale sull’incidente in cui Abel sarebbe stato un eroe. Ayala e Petra restano soli e lui le confida di aver sentito Alonso avere dei dubbi sull’incidente della battuta di caccia. Cruz è finalmente riuscita a convincere Alonso che quello della battuta di caccia è stato solo un incidente. Curro è stanco per via della permanenza in camera e se la prende con Abel, chiedendogli di intercedere con lo zio, ma ha uno sbalzo di pressione.

Maria sogna ancora ad occhi aperti e dice a Salvador che potrebbero andare via da La Promessa per iniziare una nuova vita. Catalina e Pelayo si godono la vacanza alle terme, ma lei ha dei pensieri dopo aver visto Mister Cavendish. Lope dice a Jana che vorrebbe dichiarare il proprio amore a Vera ma non ci riesce… Seguici su Instagram.