La Promessa anticipazioni: Abel esce di scena, ecco perché e come avverrà

Nuovo addio nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo la morte di Jimena de los Infantes (Paula Losada), i telespettatori dovranno infatti dire addio anche al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara). Scopriamo insieme come avverrà l’uscita di scena…

La Promessa, news: Jimena scopre che Jana è l’amante di Manuel

Tutto partirà quando, nel bel mezzo di un aspro litigio, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) confesserà alla moglie Jimena che non ha mai potuto amarla a causa dei sentimenti che sente per un’altra donna. In preda alla collera, che si trasformerà per l’ennesima volta in una vera e propria follia, la Infantes cercherà quindi di scoprire chi sia la misteriosa amante di Manuel e, almeno inizialmente, i suoi sospetti si concentreranno sulla fotografa Blanca Palomar.

Pista che si rivelerà del tutto inattendibile quando, frugando tra le cose del consorte nell’hangar, Jimena troverà le fotografie che Manuel ha scattato a Jana Exposito (Ana Garces) qualche mese prima durante la loro fuga in spiaggia. A quel punto, Jimena non farà fatica a capire che è la Exposito l’amante che ha cercato per tanti giorni e penserà di rendere pubblica la relazione extraconiugale nel corso di una chiacchierata con Cruz (Eva Martin), Alonso (Manuel Regueiro) e i genitori Mercedes (Laura Barba) e José Luis (Andres Blanco). Non tutto andrà però come Jimena aveva previsto…

La Promessa, trame: la morte di Jimena

A far saltare i piani ci penserà proprio Abel che, in accordo con i marchesi e lo stesso Manuel, si presenterà all’incontro per informare Mercedes e Josè Luis del fatto che Jimena ha messo in scena la sua gravidanza – e ovviamente il successivo aborto – con la sua complicità soltanto con il fine di mantenere il giovane Lujan legato a sé. Rivelazione che farà andare su tutte le furie l’ignaro José Luis – a differenza di Mercedes che sapeva già tutto quanto – e che si trasformerà in un vero e proprio litigio con Jimena.

Jimena riuscirà così a scappare al piano superiore della tenuta e, dopo un discorso al vetriolo rivolto a tutti i presenti, si lascerà cadere dalla balaustra. Nonostante il tempestivo soccorso di Abel, la Infantes morirà dopo poche ore d’agonia nel suo letto, lasciando Manuel in preda ai sensi di colpa per non aver mai compreso fino in fondo il suo stato di salute precario. Un suicidio che lascerà attonita anche Jana, la quale si domanderà se debba prendersi o meno del tempo per capire che cosa fare della sua relazione con il marchesino.

La Promessa, spoiler: Abel esce di scena

Tuttavia, nonostante lo shock, Manuel troverà il modo di affrontare Abel e, deluso da lui per tutte le bugie che gli ha raccontato, a partire dalla gravidanza inesistente dell’ormai defunta Jimena, gli farà presente che ormai il suo ruolo a La Promessa è completamente inutile. Per questa ragione gli ordinerà di togliere quanto prima il disturbo.

Consapevole di non essere stato un buon medico, né tanto meno un buon amico, ad Abel non resterà dunque altro da fare se non quello di preparare le valigie e andare via. Prima di ritornare a casa dalla moglie malata, nascosta a tutti quanti per mesi, Abel vorrà però congedarsi da Jana e, dopo averle chiesto perdono, le consegnerà gli scatti compromettenti trovati da Jimena – e nelle tasche del suo vestito al momento del suicidio – per far sparire le prove della sua relazione con Manuel.

Gesto che verrà apprezzato da Jana, mentre Abel sceglierà di andare via senza salutare nessuno. Non a caso, a comunicare a tutti quanti la notizia della sua partenza sarà Romulo Baeza (Joaquin Climent).

Un’uscita di scena, quella di Abel e del suo interprete Alejandro Vergara, che ad oggi è da considerarsi definitiva, visto che non ha più fatto ritorno nelle puntate iberiche della telenovela… Seguici su Instagram.