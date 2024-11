La Promessa anticipazioni: la morte di Jimena

Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de La Promessa assisteranno all’uscita di scena definitiva di Jimena de los Infantes (Paula Losada). Al termine di una discussione con i genitori Mercedes (Laura Barba) e José Luis (Andres Blanco), il marito Manuel (Arturo Sancho) e diversi componenti della famiglia Lujan, la “pazzoide” della telenovela si butterà giù dalla balaustra della tenuta e per lei non ci sarà più nulla da fare…

La Promessa, news: Jimena scopre chi è l’amante di Manuel

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la storyline si complicherà quando, nel bel mezzo di un litigio, Manuel finirà per confessare a Jimena, appena ritornata nella tenuta, che non ha mai potuto amarla perché il suo cuore è sempre stato occupato da un’altra donna. Stordita dalle parole del consorte, la Infantes cercherà fin da subito di scoprire chi sia il nome dell’amante di Manuel e i suoi sospetti si concentreranno, almeno inizialmente, su Blanca Palomar, l’amica fotografa del marchesino.

Tuttavia, non passerà tanto tempo prima che Jimena scopra chi è davvero l’altra donna del marito: appena frugherà nell’hangar, la donna entrerà infatti in possesso delle foto che Manuel ha scattato a Jana Exposito (Ana Garces) durante la loro fuga al mare di qualche mese prima. Jimena non farà quindi fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che è la domestica l’altra donna che, a suo dire, le ha impedito di essere felice con Manuel…

La Promessa, trame: Jimena messa alle strette e…

Un ritrovamento, quello delle foto, che consentirà a Jimena di fare una mossa per cercare di mettere in cattiva luce Manuel di fronte ai Lujan e ai suoi stessi genitori, ospiti alla villa. In pratica, la Infantes anticiperà alla madre Mercedes che deve parlare a tutti quanti di una cosa molto importante e le dirà di presentarsi in salotto ad un orario ben preciso. Ovviamente, la sua intenzione sarà quello di mostrare le foto “compromettenti” di Jana e Manuel.

Tuttavia, la faccenda non andrà come Jimena aveva previsto. Proprio in quel pomeriggio, dopo aver informato già Manuel, Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) della gravidanza che ha inscenato mesi prima, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) inchioderà pubblicamente Jimena alle sue responsabilità e parlerà apertamente a Josè Luis della messinscena portata avanti dalla figlia. Particolare che farà scattare il Duca, il quale si scaglierà in maniera piuttosto accesa contro la figlia e darà l’impressione di volerla picchiare.

La Promessa, spoiler: il suicidio di Jimena

Oltre a rivolgerle diverse minacce, tra cui quella di rinchiuderla in convento perché ha disonorato la sua famiglia con le menzogne che ha raccontato, Josè Luis seguirà Jimena fino alle scale dell’atrio principale de La Promessa, salvo essere bloccato con forza da Alonso per impedirgli di fare del male alla figlia. Spaventata, Jimena si rifugerà quindi sulla parte alta delle scale e, dopo aver accusato tutti quanti di averla trattata come merce di scambio, si scaglierà apertamente contro Manuel, sottolineando che la sua unica colpa è stata quella di innamorarsi di lui come una vera e propria stupida.

Ormai in preda alla confusione più totale, Jimena non troverà dunque altra scelta possibile se non quella di buttarsi giù dalla balaustra delle scale. E l’impatto fortissimo le lascerà fin da subito poche vie di scampo. Non a caso, Jimena morirà dopo alcune ore di agonia, lasciando Manuel nella disperazione più totale poiché in preda ai sensi di colpa per non essersi mai reso conto dell’evidente confusione mentale della moglie.

La tragica uscita di scena di Jimena lascerà anche un alone di mistero: dopo averle prestato il primo soccorso, Abel si renderà conto che Jimena nascondeva in una tasca le foto di Manuel e Jana. Scatti che deciderà di prendere con sé… ma con quale fine? Seguici su Instagram.