La Promessa anticipazioni: Catalina “sospende” le nozze con Pelayo

Cocente delusione in arrivo per Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Appena scoprirà che il fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) è un trafficante d’armi, la donna metterà in discussione il suo matrimonio con il conte di Anil. E lo farà in una maniera del tutto singolare…

La Promessa, news: Catalina salva la vita di Pelayo

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza, la storyline si innescherà con l’assassinio di Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz) compiuto da Mister Cavendish, il socio maggiore di Pelayo nel traffico illegali di armi. Visibilmente preoccupato, poiché temerà di essere il prossimo, lo stesso Pelayo dirà dunque a Catalina una mezza verità, ossia che esiste la possibilità che Cavendish stia utilizzando il loro commercio di marmellate per qualcosa di più losco.

In preda alla confusione più totale e valutando l’ipotesi che ci sia Cavendish dietro la misteriosa morte di Jeronimo, la Lujan finirà dunque per seguire Pelayo e, agendo in tale modo, gli salverà di fatto la vita. La ragazza punterà infatti una pistola contro Cavendish, che proprio in quegli istanti stava obbligando Pelayo a salire in una delle sue vetture per poi ucciderlo lontano da La Promessa. Un salvataggio che però si rivelerà decisamente amaro per la figlia maggiore di Alonso (Manuel Regueiro)…

La Promessa, trame: Pelayo smascherato

Prima di darsela a gambe, Cavendish confesserà infatti a Catalina che Pelayo è sempre stato al corrente del traffico illegale di armi e che è stato proprio lui a suggerire di utilizzare La Promessa, attraverso il commercio delle conserve, per mascherare lo stesso. Parole che faranno andare su tutte le furie Catalina, la quale comprenderà di essere sempre stata presa in giro dal fidanzato per portare avanti i suoi loschi scopi.

E così, mentre Pelayo cercherà di recuperare terreno con lei, sottolineando a più riprese di essere davvero innamorato, Catalina non saprà che cosa fare sul suo imminente matrimonio con il Conte di Anil, in primis perché non avrà più alcun tipo di fiducia in lui. Non a caso, la donna prenderà una drastica decisione…

La Promessa, spoiler: Catalina “sospende” le nozze con Pelayo

Tutto partirà quando Pelayo farà presente a Catalina che i suoi genitori non sono morti per via di un incidente stradale. In pratica, il Conte confesserà di avere scoperto che la madre e il padre erano degli attivisti impegnati per riportare la pace in Africa, bersaglio invece dei trafficanti di armi. Alla loro morte, mascherata attraverso l’incidente in auto, Pelayo si è dunque ritrovato sommerso dai debiti e ha finito per diventare un trafficante per “risollevarsi”. Lavoro che ha potuto portare avanti grazie alle informazioni raccolte dai genitori. Insomma, si sarà trasformato in uno degli uomini senza scrupoli che i suoi familiari erano soliti combattere.

Tale confessione spiazzerà ancora di più Catalina, la quale non riuscirà più a comprendere quando Pelayo dice o meno la verità. Non a caso, senza consultarlo, comunicherà a tutti i familiari nel corso di un pranzo che le sue nozze con Pelayo sono momentaneamente sospese.

Il tutto mentre Gomez de la Serna dovrà affrontare anche le minacce di Lorenzo De La Mata (Guillermo Serranno), che si arrabbierà tantissimo quando scoprirà che Pelayo, il suo nuovo socio, ha fatto fuggire Cavendish con le armi senza ricevere in soldi in cambio per via dell’intervento improvviso di Catalina… Seguici su Instagram.