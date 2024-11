La Promessa anticipazioni: Catalina punta una pistola contro…

L’omicidio improvviso di Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz) farà emergere pian piano tutta la verità sul traffico illegale di armi portato avanti da Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). Uno scenario che, nell’arco delle prossime puntate italiane de La Promessa, costringerà Catalina de Lujan (Carmen Asecas) a puntare una pistola contro qualcuno…

La Promessa, news: la morte di Jeronimo

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi nei nostri precedenti post, la storyline partirà nel momento in cui, attraverso il ricatto, Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) riuscirà ad entrare a far parte del traffico illecito di armi gestito da Pelayo con la complicità di Jeronimo. A quel punto, il Capitano potrà incontrare Mister Cavendish, il maggiore cliente dei due uomini, e gli prometterà che farà il possibile per procurargli le armi di cui necessita quando Gamboa si far sfuggire un ingente carico che l’uomo stava aspettando da settimane.

Una nuova alleanza, quella con Lorenzo, che spingerà Cavendish a cercare di rompere il sodalizio con Pelayo. Non a caso, come prima mossa, l’inglese si libererà definitivamente di Jeronimo e lo ucciderà nella camera della pensione dove alloggia; dopo ciò farà passare l’omicidio come un tentativo di furto finito male. Anche se Gomez de la Serna non crederà nemmeno per un secondo a tale ipotesi…

La Promessa, trame: Pelayo impaurito da Cavendish

Certo che ci sia Cavendish dietro l’assassino di Jeronimo, Pelayo inizierà a prendere le sue contromisure e, per prima cosa, confesserà alla fidanzata Catalina parte della verità. In pratica, il Conte farà presente alla Lujan di aver avuto la sensazione che Cavendish utilizzasse la loro produzione di marmellate per nascondere qualcosa di molto grave. Si guarderà dunque bene dal dirle che è sempre stato complice dell’inglese nel traffico di armi illegali e che si è trasferito a La Promessa proprio per portarlo avanti.

Come se non bastasse, col trascorrere delle giornate, Cavendish finirà per ammettere con Lorenzo di aver ucciso Jeronimo e gli lascerà intendere che farà lo stesso con Pelayo appena gli consegnerà l’ultimo carico di armi pattuito. Dato che non sarà completamente d’accordo con il britannico e non vorrà essere coinvolto nella questione, De La Mata lascerà la tenuta per un impegno improvviso nel giorno previsto della consegna, certo che al suo ritorno Gomez de la Serna sarà ormai deceduto. Le cose non andranno però affatto così…

La Promessa, spoiler: Catalina punta una pistola contro…

Prese le armi, Cavendish si farà minaccioso con Pelayo e, puntandogli contro una pistola, cercherà di obbligarlo a seguirlo in un posto lontano da La Promessa. A sorpresa, proprio in quegli istanti, si presenterà alle spalle del forestiero Catalina che, armata di pistola, lo inviterà ad abbassare con fare minaccioso l’arma che ha in mano.

Il modo di fare della Lujan spaventerà Cavendish, che accetterà ogni condizione posta dalla donna anche se, al tempo stesso, le rivelerà che Pelayo è sempre stato suo complice nel traffico delle armi e ha utilizzato il commercio di marmellate proprio per nascondere il reato!

Da un lato Catalina concederà a Cavendish di scappare, facendosi giurare che non tornerà alla tenuta per nessun motivo; dall’altro Pelayo verrà completamente smascherato di fronte alla fidanzata, che capirà di essere stata sempre utilizzata per il mercato delle armi e proverà un forte dolore.

E Pelayo, innamoratosi davvero di lei nel frattempo, farà fatica a dimostrarle che almeno i sentimenti nei suoi confronti sono sempre stati sinceri… Seguici su Instagram.