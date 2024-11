La Promessa anticipazioni: Cruz cerca di cacciare Ayala ma…

La relazione nascente tra il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) e la vedova Margarita de Lujan (Cristina Fernandez) non indisporrà soltanto la giovane Martina (Amparo Pinero). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa anche Cruz Ezquerdo (Eva Martin) mostrerà più di una perplessità circa la nuova frequentazione dell’amico fraterno. Non a caso cercherà di cacciare via Ayala dalla tenuta, ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

La Promessa, news: Martina fa la guerra ad Ayala

Come abbiamo potuto raccontarvi in precedenza, Ayala deciderà di cominciare a corteggiare Margarita con l’unico fine di farla innamorare di lui ed entrare in possesso del 25% de La Promessa del quale dispone. Un piano pensato con Petra Arcos (Marga Martinez) per vendicare la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo), rimasto ucciso per sbaglio nell’attentato organizzato da Cruz ai danni di Curro (Xavi Lock).

Tuttavia, anche se darà inizialmente il proprio benestare per procedere con la vendetta contro Cruz, Petra comincerà a mostrarsi gelosa dell’evidente sintonia che il suo “amato” Ayala instaurerà con Margarita. E tra le persone intente a fare la guerra a Ignacio ci sarà anche Martina, che non riuscirà a capacitarsi di come la madre Margarita si stia lasciando andare alle lusinghe di un altro uomo a soli cinque mesi dalla morte del padre Fernando (Javier Collado).

La Promessa, trame: Cruz comincia ad essere indisposta da Ayala e Margarita

E così, mentre Martina rovinerà sempre di più il suo rapporto con Curro, il quale la spronerà inutilmente a non mettersi di traverso contro il nuovo “amico” di Margarita (che a suo dire ha tutto il diritto di rifarsi una vita), anche Cruz non riuscirà a sopportare l’idea che Ayala stia “civettando” con l’odiata cognata Margarita sotto il suo stesso tetto.

Non a caso, dopo essersi confrontata con Petra sulla questione, Cruz arriverà a prendere la decisione di cacciare Ignacio dalla tenuta. Mossa che porterà avanti nella speranza di porre fine alla liaison nascente con Margarita. Ayala saprà però volgere la situazione a proprio vantaggio…

La Promessa, spoiler: Cruz cerca di cacciare Ayala dalle tenuta ma…

Eh sì: nel momento in cui gli comunicherà che deve lasciare seduta stante la tenuta, Ayala farà la voce grossa e dirà a Cruz che non intende andare via perché è a tutti gli effetti un’ospite di Margarita, proprietaria del 25% de La Promessa. Un’abile stratagemma che impedirà, di fatto, alla Ezquerdo di cacciare via il conte di Ayala, soprattutto quando Margarita interverrà in sua difesa e dirà alla stessa Cruz che, da quell’istante in avanti, l’uomo è da considerarsi un suo invitato.

Insomma, Ignacio riuscirà a rimanere nella tenuta, ma inasprirà il suo rapporto con Cruz. Un primo passo falso che gli impedirà di portare avanti la sua vendetta, dato che la dark lady è solito farla pagare ai suoi nemici? Occhio perché la manovra di Ignacio causerà anche un furente litigio con Petra, del quale vi parleremo molto presto… Seguici su Instagram.